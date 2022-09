La commoció s’ha estès a l’Índia per l’assassinat i violació de dues germanes menors d’edat. Les noies, membres de la comunitat dalit o intocables, l’escalafó més baix de la societat de castes hindú, van aparèixer penjades d’un arbre simulant un suïcidi.

Aquest dijous, la Policia índia ha anunciat l’arrest dels sis acusats que suposadament van portar a terme el crim. Segons un vídeo àmpliament difós a les xarxes socials, les dues menors van ser trobades penjant d’un arbre lligades del coll amb una bufanda, juntes, vestides amb la tradicional kurta índia al districte de Lakhimpur Kheri, a l’estat de Uttar Pradesh.

· Advertència · Les següents imatges poden ferir la vostra sensibilitat

El superintendent de Policia de Lakhimpur Kheri, Sanjiv Suman, va explicar en una molt freqüentada roda de premsa que un amic de les noies les va presentar a tres nois que, després de portar-les en moto al camp, les van violar.

«Primer les van forçar per mantenir relacions sexuals en contra de la seva voluntat», va afirmar l’agent, i després les germanes els van dir que ara haurien de casar-se amb elles –al corrompre el seu honor–, fet que va desencadenar una discussió que va portar a l’assassinat, va anotar. «Els nois les van matar escanyant-les amb una ‘dupatta’. Llavors van avisar dos nois més i [...] les van penjar d’un arbre», va dir. L’autòpsia ha confirmat que les noies van ser violades i escanyades.

Fortes protestes

La troballa dels cadàvers penjats d’un arbre va desencadenar fortes protestes a la zona, on familiars, veïns i pròxims van reclamar justícia a la Policia i l’arrest immediat dels culpables. El superintendent Suman va revelar que alguns dels acusats van ser arrestats ahir a la nit i un altre aquest matí, a qui van haver de disparar a una cama quan mirava de fugir. «Tot el que volem és la pena de mort per als acusats, això és tot», va afirmar a l’agència índia ANI el germà de les víctimes.

Les mostres d’indignació no van trigar a succeir-se, moltes entre activistes i polítics representants de la comunitat dalit, com Chandra Shekhar Aazad, que va culpar la policia de no brindar seguretat a les dones, i l’excap de Govern regional Mayawati, que va criticar la nova cúpula governamental. «Els criminals a Uttar Pradesh no tenen por, perquè les prioritats del Govern estan malament», va remarcar Mayawati.

Les autoritats índies han evitat identificar els acusats com a membres d’una casta o religió particular, evitant així possibles xocs comunitaris.

Deu violacions al dia

Aquest cas ha recordat a molts el del 2014 a Badaun, també a Uttar Pradesh, quan dues cosines dalits van ser trobades penjades d’un arbre. Es va acusar uns veïns de casta superior de violar-les en grup, assassinar-les i després penjar-les perquè semblés un suïcidi. Una investigació molt criticada ho va negar.

El mil·lenari sistema de castes hindú divideix per naixement la societat en quatre grans grups, per ordre de puresa: bramans (sacerdots), shatriyes (guerrers), vaisyes (comerciants) i sudres (servents), que al seu torn se subdivideixen, en centenars de subcastes.

Al lloc més baix d’aquest sistema hi ha els descastats intocables, considerats impurs que realitzen les feines més penosos, com la recollida manual d’excrements. Segons el cens del 2011, a l’Índia hi ha uns 200 milions de dalits, el 16,6% de la població.

En una Índia rural dominada pel sistema de castes hindú, on els més alts en l’escalafó mantenen per força la seva posició de poder, la violació de dones dalits persisteix com una de les maneres de control i supremacia.

Només el 2021 es van registrar a l’Índia 3.889 violacions d’intocables, cosa que suposa una desena d’abusos sexuals diaris, segons les dades del Buró Nacional de Registre de Crims (NCRB).

Tanmateix, organitzacions com la Xarxa de Defensors dels Drets Humans dels Dalit (DHRDN) adverteixen que aquests números mostren només la punta de l’iceberg, ja que moltes vegades les pressions de les castes superiors o de la mateixa Policia impedeixen que la víctima denunciï la violació.