Una vaga de controladors aeris a França amenaça d'afectar milers de vols que han de passar per sobre el país gal aquest divendres. L'aturada serà de 24 hores i està convocada a tot el territori francès des de les 06.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dissabte. En un comunicat, la direcció general d'aviació civil francesa avisa que el trànsit aeri es veurà "fortament pertorbat" als aeroports de tot el país on hi haurà "retards significatius". El conflicte laboral ha provocat crítiques de les operadores com ara la de baix cost Ryanair que reclama a la Unió Europea que prengui mesures immediates per protegir els trajectes que sobrevolen el país.

Aena ha informat que hi ha 6.000 operacions de la xarxa de les quals 280 són amb origen o destí a França. De moment, al gestor aeroportuari li consten 32 cancel·lacions, però avisa que "podran veure's afectats altres vols que sobrevolin l'espai aeri francès", ja que les autoritats gal·les calculen que es quedaran a terra un 50% de les operacions. De fet, els mitjans francesos informen que ja hi ha 1.000 vols cancel·lats al país. La vaga ha estat convocada pel sindicat majoritari dels controladors aeris SNCTA per protestar per la falta de mecanismes per compensar la inflació i per la manca de planificació de renovació de plantilla i avisen que en la propera dècada es jubilaran 1.200 treballadors. Les operadores han començat a reclamar alternatives a les administracions. Per exemple, Ryanair ha demanat a la Unió Europea que prengui mesures immediates per protegir els trajectes que sobrevolen el país. En el cas de la companyia aèria irlandesa, la vaga obligarà a cancel·lar 420 vols que havien de transportar 80.000 passatgers, a qui ja se'ls ha notificat l'afectació. L'empresa ha dit que veu "inexplicable" que els vols que sobrevolin França es vegin "pertorbats" per la vaga mentre que els domèstics francesos "estan protegits per les lleis de serveis mínims". Per això, ha reclamat que es protegeixin aquests sobrevols i que es permeti que els controladors aeris europeus els gestionin mentre dura la mobilització. Ryanair, que es troba immersa en un conflicte laboral a l'Estat per la negociació del conveni, ha titllat d'"injustificada" l'aturada dels controladors aeris.