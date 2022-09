Von der Leyen assegura que Kíev té encaminada la seva adhesió a la Unió Europea

Ucraïna «va per bon camí» per integrar-se a la Unió Europea. Aquest és el principal missatge que va transmetre ahir Ursula von der Leyen durant la tercera visita a Kíev des que va començar la invasió russa. «He de dir que el procés d’adhesió va per bon camí. És impressionant veure la velocitat, la determinació i la precisió amb què estan avançant», va declarar Von der Leyen en una roda de premsa amb el president Volodímir Zelenski després de la reunió mantinguda pels dos dirigents.

Von der Leyen va afirmar que no cal demanar a Ucraïna que «acceleri» el procés d’integració a la UE perquè és una cosa que ja està fent, però va apuntar que el país ha de continuar treballant per recuperar la seva activitat comercial i els seus ingressos per tal d’integrar-se eventualment en el mercat únic comunitari. La presidenta de l’executiu comunitari va arribar a la capital ucraïnesa després de pronunciar dimecres davant del Parlament Europeu el seu discurs sobre l’Estat de la unió, en què va comptar com a convidada amb la primera dama ucraïnesa, Olena Zelenska. A Kíev va destacar èxits com haver pogut connectar Ucraïna a la xarxa elèctrica europea en només dues setmanes.