Felip VI i el seu pare coincidiran demà en una recepció que oferirà Carles III a Londres

No se sap si hi haurà foto o no de tots dos junts, però sí que coincidiran demà per primera vegada en un acte públic. Felip VI assistirà amb el seu pare, Joan Carles I, a la recepció que Carles III oferirà a la tarda als convidats al funeral de la seva mare. També acudiran a aquesta trobada de mandataris de tot el món les seves esposes, Letizia i Sofia. Tots quatre tornaran a coincidir l’endemà al funeral d’Estat d’Isabel II a l’Abadia de Westminster. Els Reis d’Espanya, Sofia i el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, volaran a Londres en un avió oficial demà i l’emèrit ho farà pel seu compte des d’Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units), on resideix des de l’agost del 2020.

Només arribar a la ciutat, Felip i Letizia aniran a la capella ardent abans de la recepció. Tots dos s’allotjaran a la residència de l’ambaixador d’Espanya, mentre que Joan Carles i Sofia ho faran en un hotel, van informar ahir fonts de la Zarzuela. La Casa del Rei va apuntar que segueix sense disposar de «la distribució i la ubicació» de les autoritats a les exèquies i va tornar a insistir que aquestes decisions corresponen al servei de protocol britànic. La mort d’Isabel II ha propiciat el primer acostament en públic de pare i fill després que Joan Carles I sortís d’Espanya fa dos anys per evitar que l’escàndol sobre la seva fortuna oculta l’esquitxés. L’excap d’Estat va visitar per primera i única vegada Espanya el mes de maig passat, però la Casa del Rei no va oferir cap fotografia de tots dos junts al dinar ni de la trobada que va mantenir la família al palau de la Zarzuela. La ruptura familiar ha quedat palesa aquests mesos. Ni el fill ni Sofia han anat a veure Joan Carles I als Emirats Àrabs Units en aquest temps. Ni tan sols ho va fer Felip VI quan va viatjar a Abu Dhabi al maig per la mort de l’emir. Sí que ho han fet diverses vegades les seves germanes, Cristina i Elena, i els fills de totes dues. És una incògnita quan serà la segona visita a Espanya de l’emèrit.