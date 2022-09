El Parlament britànic veta l’entrada de la delegació xinesa a l’edifici

El funeral d’Estat d’Isabel II, el de màxim rang en el protocol britànic, serà també un gran esdeveniment diplomàtic. Durant unes hores al voltant de 500 mandataris i dignataris internacionals coincidiran dilluns a Londres per assistir a la cerimònia fúnebre. Una oportunitat per a trobades al marge del gran esdeveniment. El Foreign Office no havia facilitat ahir la llista oficial de convidats, però alguna presència és especialment molesta com és el cas de la Xina, que estarà representada pel vicepresident, Wang Qishan, a l’abadia de Westminster.

El president de la Cambra dels Comuns, Lindsay Hoyle, va negar permís a la delegació xinesa per entrar a l’edifici del Parlament i desfilar davant del fèretre de la reina. Hoyle responia així a les sancions imposades pel govern de Pequín contra diversos diputats que han criticat el tracte que reben els musulmans de la minoria uigur. Tampoc agrada la presència de Recep Tayyip Erdogan, president de Turquia, i del Jair Bolsonaro, president del Brasil, aquest en plena campanya electoral. No han estat convidats els dirigents de Rússia, Bielorússia, Myanmar i l’Afganistan. Ahir, Carles III va viatjar a Gal·les, punt final a la gira per les nacions del Regne Unit que va emprendre després de ser proclamat rei. El monarca va ser escridassat a les portes del castell de Cardiff.