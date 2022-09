La retirada russa de Khàrkiv fa aflorar centenars de cadàvers enterrats al bosc

Els soldats russos ja no hi són, però enrere han quedat les empremtes de la seva ocupació militar al nord-est d’Ucraïna, una regió recuperada la setmana passada per les tropes de Kíev. I com va passar a Butxa i a Mariúpol tot apunta que els militars del Kremlin s’haurien acarnissat amb la població civil cometent nombrosos crims de guerra. A Izium, una petita ciutat al sud-est de la província de Khàrkiv, les autoritats locals van descobrir centenars de tombes i almenys una fossa comuna amagades als boscos que l’envolten. Un total de 440 cadàvers, segons el recompte inicial, alguns amb les mans lligades a l’esquena, com sol fer-se en les execucions sumàries, o amb evidents signes de tortura, segons el fiscal en cap de la regió.

Famílies senceres

«El món sencer ho hauria de veure», va escriure el president Volodímir Zelenski al seu canal de Telegram. «Rússia només deixa mort i patiment. Assassins. Torturadors. Sense cap tret d’humanitat. No us escapareu. No podreu amagar-vos. El càstig serà amb justícia terrible». En l’espessor d’Izium, nombrosos operaris treballaven ahir sense parar per exhumar els cadàvers enterrats entre els pins, sepultats en tombes sense nom coronades per una creu, moltes numerades. N’hi ha més de 400, segons van confirmar de manera independent els periodistes d’Associated Press, i tot i que no està clar encara com van morir, els investigadors citats per l’agència sostenen que alguns van perdre la vida per trets de bala, mentre que altres haurien caigut víctimes de l’artilleria, els bombardejos aeris, les mines o la manca d’accés a tractament mèdic. En algunes tombes han arribat a aparèixer famílies senceres.

«Som al lloc d’un enterrament massiu, civils que van ser sepultats aquí i que, segons la informació que tenim ara, tots tenen signes de mort violenta», va assegurar als periodistes el governador de la província de Khàrkiv, Oleh Sinehubov. Entre les tombes s’ha trobat també almenys una fossa comuna amb un rètol on s’afirma que allà estarien enterrats els cossos de 17 soldats ucraïnesos. Tots els cadàvers estan sent desenterrats per prendre mostres d’ADN i identificar les víctimes, abans que puguin ser sepultades degudament pels seus familiars.

«A mesura que emergeixen les imatges de territoris ucraïnesos alliberats com Izium, no es pot mirar cap a una altra banda», va escriure a les xarxes la primera ministra estònia, Kaja Kallas. «Aquesta és la cara de l’ocupació russa: pobles i ciutats convertits en cementiris», va afegir.

Les atrocitats descobertes a Izium, ocupada per les tropes russes des de l’1 abril passat fins fa només uns dies, no sembla que hagi de fer caure la moral de l’exèrcit ucraïnès, que ha aconseguit recuperar la iniciativa amb la seva contraofensiva de les últimes dues setmanes, ara concentrada principalment al sud. És aviat per saber si suposarà un punt d’inflexió en el curs de la guerra, però de moment ha obligat Rússia a traslladar fins a la regió a les seves millors unitats. Res d’això no ha impedit que segueixi augmentant la pressió militar de Kíev. Tant amb bombardejos sobre centres neuràlgics de l’ocupació russa com amb operacions especials contra col·laboracionistes destacats.

A Berdiansk, les autoritats prorusses van acusar l’exèrcit ucraïnès d’haver matat el vicegovernador de la Zaporiyia ocupada i la seva dona, que presidia la comissió electoral encarregada de preparar un dels referèndums que el Kremlin aspira a celebrar a les regions conquerides per legitimar la seva ocupació. No gaire lluny d’allà, a Jerson, almenys mitja dotzena de projectils Himmars van impactar contra el principal edifici administratiu de la ciutat.