El PP exhibeix el suport de Von der Leyen després del debat sobre l’impost energètic

El PP reuneix aquest cap de setmana més de 500 dirigents de tots els parlaments autonòmics, Congrés, Senat i Parlament Europeu. És el primer gran conclave després del congrés de Sevilla del mes d’abril en el qual Alberto Núñez Feijóo va ser coronat com a president nacional. I després d’una setmana complicada en les files populars pel debat sobre l’impost a les energètiques, la presidenta de la Comissió Europea, la conservadora Ursula von der Leyen, va irrompre per videoconferència en la 25a Interparlamentària amb un missatge de suport a la formació.

Ho va fer a través d’un vídeo i esmentant dues vegades al líder del partit. «El meu benvolgut amic Alberto. Recordo la conversa que vam mantenir a Rotterdam, quan parlem de la situació de l’economia d’Europa i Espanya. En una situació difícil com l’actual, comptem amb dirigents experimentats i previsors en les nostres files. Pensem en les necessitats dels nostres ciutadans i en les famílies. Per això ens diem Partit Popular», va dir Von der Leyen. Es referia a la reunió que els populars europeus van mantenir abans de l’estiu a la ciutat neerlandesa i en la qual va debutar Feijóo al capdavant del PP.

Exhibir múscul

En tot cas, els populars van voler exhibir a Toledo el suport de la principal dirigent conservadora europea (amb la qual Pedro Sánchez també mostra gran sintonia) en una setmana especialment complicada per al PP a compte del debat sobre l’impost a les grans energètiques i la banca proposada pel Govern. Dins del PP van sorgir dubtes per la postura mantinguda. El partit de Feijóo va decidir votar en contra de l’admissió a tràmit de la proposta de l’Executiu per entendre que l’impost impulsat per PSOE i Podem no va en línia amb el que demana Europa.

Però mentre el PP s’oposava al propi debat, Von der Leyen anunciava a Brussel·les una taxa a les companyies energètiques. Feijóo es veu reforçat perquè l’impost europeu, com demana el seu partit, grava els beneficis extraordinaris d’aquestes empreses per culpa de la inflació que la guerra a Ucraïna ha deslligat.

Els populars van justificar el seu rebuig a la proposta de Sánchez perquè proposa gravar els ingressos, la facturació, en comptes dels beneficis extraordinaris. I el PP tampoc secunda que s’apliqui als bancs.