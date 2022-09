Sánchez dóna a Saragossa el tret de sortida a la carrera electoral

Pedro Sánchez va donar ahir a Saragossa, amb Javier Lambán com a amfitrió, el tret de sortida a la campanya electoral de les autonòmiques i municipals. I seguint el rebuf, ja de pas, de les generals. Ho va fer presumint davant la plana major socialista dels assoliments del PSOE en matèria social, traient pit de la gestió de la crisi energètica i, de pas, amb dos anuncis. El primer, que el dimarts en el Consell de Ministres s’aprovarà la baixada de l’IVA del gas al 5%. I el segon, que s’injectaran 172 milions per a l’atenció primària en el sistema nacional de salut.

En matèria energètica, Sánchez va començar referint-se a aquells nous termes que es posen de moda en les crisis i el d’ara és «topar», que no és més que «intervenir». De totes maneres, va tornar a insistir una vegada més en «l’emergència climàtica», un problema que va més enllà de la guerra d’Ucraïna i de la situació actual, i en què la solució dels problemes energètics és apostar per les energies renovables.

El PSOE va iniciar amb l’acte d’ahir la carrera cap a les eleccions autonòmiques i municipals de maig de 2023, reunint a Saragossa al president del Govern, Pedro Sánchez, amb els barons socialistes que, segons van dir, aspiren a «arribar els primers» amb un partit «fort i unit».

Només començar la seva intervenció pública, Sánchez va dir que l’objectiu de la reunió del Consell de Política Federal a Saragossa és mostrar «la fortalesa d’un partit en forma, unit, que sali en tots i cadascun dels municipis i dels territoris a guanyar les eleccions i a ser la primera força política en aquest país». «És el que necessita la majoria social d’Espanya», va afegir.

Dard a l’oposició

«Es defensa Espanya apostant pel gas o per l’energia nuclear? No, cal apostar pel sol, l’aigua i el vent», va dir. I de pas, va subratllar: «Nosaltres no li posem un impost al sol, sinó que els baixem del 21% al 5% en la factura de la llum i ara també en la del gas. I ara que Europa tindrà un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques, com el PSOE proposava, l’oposició ha quedat aïllada».

A més, a diferència de la dreta, «nosaltres no retallarem ni de la sanitat, ni de l’educació, ni de la dependència, ni de les mesures socials». «Cal posar les institucions públiques al servei de la gent. No podem permetre que aquesta crisi sigui a costa de la classe mitjana i treballadora. Per això, desplegarem tots els nostres recursos per a protegir aquesta majoria social», va apuntar.

Pedro Sánchez es va referir en diverses ocasions a la cogobernança, «que és el que nosaltres fem, dialogant i arribant a acords». «No és casualitat que aquest Govern hagi arribat a 15 acords amb els agents socials i que hàgim salvat a tantes empreses», va afirmar. «O a acords amb molts grups parlamentaris, tots menys els que se sentin a la dreta, que voten en contra del sentit comú», va ressaltar.

Va tirar un dard a les grans empreses («no tenim res en contra seva, però no han d’oblidar que el seu èxit és gràcies als espanyols i ara demanen que es reparteixi») i va demanar «acostar l’espatlla per la classe mitjana» per a poder mantenir aquest escut social. Es tradueix en que «els jubilats no perdran poder adquisitiu hi hagi la inflació que hi hagi», en què «quan acabi la legislatura haurem fet un esforç extraordinari en dependència, amb 3.540 milions d’euros, un 150% més que la dreta» o en què «es van salvar milions de llocs de treball gràcies als ertes i els crèdits ICO». Sánchez va anunciar que la dosi de la vacuna contra les noves variants de la covid arribarà aquest mes.