La UE demana que es creï un tribunal especial pels crims d’Izium

La Presidència txeca de la Unió Europea (UE) va demanar aquest dissabte l’establiment d’un tribunal especial per a jutjar els crims suposadament comesos per l’exèrcit rus en la zona de Izium, una de les ciutats recuperades recentment per Ucraïna a la regió de Khàrkiv. Mentrestant, Ucraïna continua la contraofensiva i Rússia busca més soldats a les seves regions per a continuar la campanya

«Demano la ràpida creació d’un tribunal internacional especial que jutgi el crim d’agressió», va declarar el ministre txec d’Exteriors, Jan Lipavsky, en un comunicat publicat ahir en la xarxa social Twitter. En el breu missatge, afirma que «Rússia va deixar enrere fosses comunes amb centenars de persones afusellades i torturades en la zona d’Izyum». «En el segle XXI, aquests atacs contra la població civil són impensables i avorribles. No hem de passar això per alt. Estem compromesos a castigar a tots els criminals de guerra», afegeix. Després d’haver recuperat la regió oriental de Khàrkiv en una contraofensiva contra l’Exèrcit rus que l’ocupava, el Govern d’Ucraïna ha tret a la llum el descobriment de 440 tombes i una desena de suposades cambres russes de tortura en els territoris alliberats. El descobriment, comunicat divendres, ha desfermat una onada d’indignació i condemnes. La missió de drets humans que l’ONU té desplegada a Ucraïna va anunciar que tenia previst verificar sobre el terreny les troballes. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va comparar ahir la situació amb la qual es van trobar els seus soldats en Bucha després de la retirada de les tropes russes, i va acusar el Kremlin de tortura. Ahir, Ucraïna va continuar els intents d’estendre al Donbás i Jersón l’èxit de la seva contraofensiva a Khàrkiv. «Les forces ucraïneses continuen la contraofensiva en el nord-est del país, mentre les tropes del Kremlin han establert una línia de defensa entre el riu Oskil i la localitat de Svatove», va informar el Ministeri de Defensa britànic. També segueixen els combats entorn de Liman, a la regió de Khàrkiv, que Ucraïna va recuperar fa una setmana. Mentrestant, les autoritats russes es resisteixen a declarar la mobilització general, però algunes regions van començar a declarar l’«automobilització» en un intent de proporcionar forces addicionals a l’Exèrcit rus. Inicialment, aquesta iniciativa va ser expressada pel líder txetxè, Ramzán Kadírov, i al llarg de la setmana l’han secundat diversos governadors russos. Enviat papal tirotejat El caritatiu pontifici, l’encarregat al Vaticà d’auxiliar als pobres, el cardenal polonès Konrad Krajewski, es va veure embolicat ahir en un tiroteig quan es trobava repartint aliments i béns de primera necessitat en la localitat de Zaporiyia, a Ucraïna, on es troba des de fa diversos dies en una nova missió humanitària encarregada pel papa Francesc. El cardenal enviat pel Papa per quarta vegada a Ucraïna es trobava lliurant paquets amb , quan van començar a disparar contra el grup en el qual estava i van haver de posar-se fora de perill i va resultar il·lès.