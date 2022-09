El laberint del bloqueig judicial

Quan un assumpte s’arrossega des de fa tres anys i mig i ha de competir amb la resta de l’actualitat, cosa que implica que no sempre resulti la notícia més interessant, és fàcil perdre’s en el soroll general i no recordar els detalls que t’ajudin a entendre què ha passat quan tornes a centrar-hi la teva atenció.

Per això no ve malament repassar els punts claus que han conduït a un Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en funcions des del desembre del 2018 i que no pot fer nomenaments, cosa que impedeix cobrir les baixes que es produeixen a la cúpula judicial, especialment al Tribunal Suprem, ja sigui per jubilació o mort. L’última reforma legal només li permet fer els del Constitucional per poder cobrir, juntament amb el Govern, el terç de magistrats el mandat dels quals va caducar el passat 12 de juny.

Semblava que els principals partits havien fet els deures amb temps i que per una vegada no hi hauria retard en la renovació del Consell General del Poder Judicial, el mandat del qual caducava el 4 de desembre de 2018. No obstant, l’acord entre el PP i el PSOE va saltar pels aires quan es va filtrar que els vocals triarien com a president l’actual president de la Sala Segona del Suprem, Manuel Marchena, que també va presidir el judici del procés.

Tot i el caràcter poc ortodox del sistema, perquè la llei diu que el president del Suprem i del CGPJ serà elegit pels vocals una vegada nomenats i no per acord de les cambres, el que va arruïnar definitivament el pacte va ser un whatsapp del llavors portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, en què afirmava que amb la seva designació «controlarien per darrere» la Sala Penal de l’alt tribunal.

Davant d’aquest despropòsit, Marchena va renunciar públicament a presidir el Poder Judicial el 18 de novembre del 2018. Des d’aleshores ha rebutjat qualsevol proposta rebuda en aquest sentit.

A partir d’aquell moment tot es va torçar. El llavors president del PP, Pablo Casado, va començar a posar condicions alienes al món judicial, circumstància que fonts jurídiques qualifiquen d’«inèdita», perquè fins a aquell moment la discussió entre forces polítiques havia versat sobre la idoneïtat dels candidats.

A partir d’aquell moment es va argumentar que no hi hauria acord si hi participava Podem, malgrat formar part del Govern de coalició, per les crítiques al rei emèrit. També es va esgrimir la proximitat de les eleccions catalanes, la concessió dels indults als condemnats del procés i els últims comicis andalusos.

Tot això farcit amb diferents vetos de candidats, com el del magistrat José Ricardo de Prada, que es considera autor de les frases més contràries al PP de la sentència del cas Gürtel. El PSOE el va incloure al torn de juristes, perquè en elaborar la llista de futurs vocals estava en comissió de serveis. En tornar a abordar l’acord ja havia tornat a l’Audiència Nacional, i per això hauria d’haver estat elegit en el torn de jutges.

Per part seva, el Govern de coalició va intentar forçar el PP a tornar a la taula de negociació a través de reformes legals. La primera va ser tan polèmica que es va veure obligat a retirar-la: passava per poder designar vocals per majoria de les Corts, sense necessitat d’arribar a les tres cinquenes parts, cosa que a la pràctica significa constituir un òrgan de govern dels jutges totalment afí a qui en aquell moment exerceixi el poder fins i tot sense tenir majoria absoluta.

La que sí que va tirar endavant és la que impedeix al CGPJ fer nomenaments mentre estigui en funcions, cosa que no ha portat el PP a pactar, però sí que ha posat el Suprem en una posició molt delicada, en què es tem que en breu deixarà de dictar un miler de sentències a l’any, ja que les vacants que es produeixen a l’alt tribunal per jubilació o defunció no es cobreixen, cosa que fa que hi hagi menys jutges just quan més procediments hi ha: només per reclamacions relacionades amb la covid han entrat uns 5.000 assumptes a l’alt tribunal.

La llei orgànica del poder judicial va tornar a ser reformada el juny passat, però únicament per permetre al Consell fer els nomenaments del Tribunal Constitucional, ja que el veto que se li havia imposat mentre estigui en funcions també incloïa la designació dels dos magistrats de l’òrgan de garanties que li corresponen al terç pendent ara de renovació. Si el Consell General del Poder Judicial no nomenava els seus, resultaria si més no qüestionable que l’executiu pogués triar els dos que li toquen.

Aquesta renovació del Constitucional resulta d’especial importància per al Govern de Pedro Sánchez perquè canviarà la sensibilitat majoritària del tribunal de garanties i passarà de conservadora a progressista, amb la consegüent repercussió que això pot tenir en la resolució dels recursos pendents, entre els quals hi ha els presentats contra la llei de l’avortament, l’eutanàsia o la reforma que limita les funcions del CGPJ.

Tot i que el Govern sosté que pot nomenar els dos magistrats que li corresponen de forma independent al Consell General del Poder Judicial, de moment ha optat per donar un marge a l’òrgan de govern dels jutges perquè faci els seus. Dijous passat, el sector conservador del Consell va aconseguir frenar els nomenaments i es va limitar a posar les bases de com els farà quan hi hagi consens entre els vocals per als noms, amb independència del dia 13, que va ser la data que l’executiu li va donar per procedir a l’elecció.