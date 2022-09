Benidorm va registrar en la matinada d'aquest dilluns un dels dies més plujosos dels últims anys, acumulant fins a 91 litres per metre quadrat. I les xarxes socials s'han omplert de vídeos de persones passejant pels carrers mentre queia la pluja torrencial.

En un d'aquests vídeos es pot veure un home amb els pantalons baixats rebolcant-se en el toll d'aigua causat per la pluja mentre una persona li grava mentre diu "No way" ("No pot ser"). El vídeo està gravat enfront d'una discoteca mentre unes noies riuen de l'escena.

En altres vídeos de la nit es pot veure com grups de persones completament xopes es troben enmig del carrer llançant-se aigua els uns als altres, alguns fins i tot estan tirats a terra.

La pluja torrencial ha deixat imatges d'allò més peculiars, per exemple, un jove tombat boca avall a terra simulant nedar. Altres veïns van gravar des dels seus balcons a grups de persones desfilant pels carrers i portant bosses d'escombraries negres per sobre mentre cantaven a viva veu.

El Consorci Provincial de Bombers d'Alacant ha realitzat des del migdia del dissabte 36 intervencions.