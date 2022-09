Ni oblit ni perdó: la infernal relació del PSOE amb els ERO

La recent sentència del Tribunal Suprem ha tornat a posar en primera línia un escàndol de corrupció que persegueix el PSOE des de fa més d’una dècada. Encara avui, el partit no ha estat capaç de mirar de cara a l’assumpte i demanar perdó pel frau, com recorda cada dia l’oposició política. Ni oblit, perquè les múltiples causes que encara cuegen als tribunals no permetran tancar el capítol; ni perdó, perquè en el PSOE els dirigents discrepen de la lectura de l’Audiència de Sevilla i després del Suprem, que confirmen el repartiment d’un fons de més de 680 milions d’euros durant una dècada (2000-2009). La veritat judicial relata un sistema fraudulent, arbitrari, discrecional, sense controls i sense respectar els principis bàsics de la legalitat que ha de regir per al repartiment d’ajuts sociolaborals.

Els socialistes continuen entossudits a defensar que cap dels alts càrrecs condemnats es va enriquir ni va tenir un benefici personal i assenyalen que no hi va haver intenció de defraudar res sinó d’agilitzar el repartiment d’ajudes en un moment de tancament d’empreses i dura crisi econòmica. L’escàndol dels ERO va esclatar el 2011. Ha estat una dècada ominosa per al PSOE andalús, en què ha perdut la Junta d’Andalusia i ha vist el partit trencat i dividit, en un paper d’oposició per al qual encara assagen després d’una majoria absoluta del PP el mes de juny passat.

Encara avui, quan s’indaga entre els dirigents socialistes del PSOE andalús dels últims anys, alguns protagonistes de l’escàndol, altres hereus directes, el primer que crida l’atenció és que se senten víctimes més que culpables. La lectura interna, fins i tot sense micròfons en obert, és que va ser «una instrucció molt polititzada», instigada pel PP i que va convertir en un macrofrau el que es podria haver quedat en un frau restringit a «quatre aprofitats» de la Conselleria de Treball. Tot i això, les cúpules polítiques de Presidència, Hisenda i Innovació van caure igual que Treball. La jutgessa instructora, Mercedes Alaya, sempre va tenir clar que volia escalar a «la cúspide de la piràmide», imputant els responsables no només d’haver repartit les ajudes sinó d’haver ideat el sistema de repartiment. Ho va aconseguir i després dues instàncies judicials més, l’Audiència i el Suprem, han subscrit les seves tesis, amb només alguns matisos en el vot particular de l’últim tribunal, que dubta que la malversació es pugui estendre més enllà de Treball.

Sense consciència de l’error

«No tinc consciència d’haver-me equivocat» o «el PSOE no ha d’acomplexar-se o avergonyir-se». Són dues frases d’una entrevista a Manuel Chaves a El País després de la condemna a l’Audiència de Sevilla, inhabilitat per prevaricació. És un sentiment que segueix viu en el PSOE andalús, que insisteix a defensar que no es van defraudar 680 milions d’euros, perquè la majoria dels diners van arribar als més de 6.000 prejubilats andalusos que van gaudir d’aquestes ajudes sociolaborals. No s’ha quantificat mai el frau amb claredat. Caldria sumar els intrusos, unes cent persones incloses de forma irregular en alguns dels ERO finançats amb diners públics, les sobrecomissions a asseguradores i sindicalistes o els ajuts directes a empreses en crisi (73 milions d’euros) que es van donar a dit i sense complir cap requisit previ, sense fiscalització ni control. La factura va ser de 680 milions i el frau podria haver estat d’uns 133 milions, segons algunes estimacions no oficials.

Només l’expresident José Antonio Griñán es va desviar de la versió oficial que el frau dels ERO era cosa de «quatre aprofitats» de Treball quan davant del Suprem va admetre que «no hi va haver un gran pla però sí un gran frau». És potser l’únic cop que algú del PSOE andalús ha admès en part les tesis dels jutges. D’altra banda, alguna autocrítica limitada a episodis vergonyosos, com que el xofer de l’exdirector general de Treball, avui fugat de la justícia, divulgués que amb diners públics compraven cocaïna o que les ajudes es donaven en un club de copes, sense cap tràmit. Aquesta part més sòrdida sí que és admesa com «una vergonya», però la resta la redueixen a un assumpte «de dret administratiu».

«Es passa molt malament»

«En la part humana és dur. Són persones properes, amics, molt propers, es passa molt malament. En la part política ja estem acostumats», assenyala algú que segueix en la primera línia. El fracàs el veuen en què hi hagués gent que s’aprofités del fons per delinquir o ficar la mà però no que s’ideés un fons escapant del control i la llei. «Quina xarxa clientelar si eren 6.000 prejubilats, comptant les famílies com a molt 60.000 vots, algú pensa que el PSOE guanyava a Andalusia per això?». «Vergonya cap. El nostre objectiu era protegir els treballadors acomiadats. La decisió política va ser ajudar els treballadors. Sí que hi podria haver un excés de confiança per tants anys de governs, inèrcies que no eren bones... pot ser, però el PSOE andalús pot anar amb el cap alt», insisteixen entre els protagonistes de la història. Per això ningú no ha sortit a demanar perdó amb totes les lletres ni a assumir el relat que ha fet la justícia. Directament perquè no el comparteixen.

Enterrar el passat

La gestió de la crisi més gran que han patit els socialistes a Andalusia es va resoldre en un primer moment tallant amb el passat i assegurant que no era un assumpte que afectés el partit, ja que mai ningú va trobar cap indici de finançament irregular del PSOE. Mentre el cas avançava en mans de la jutgessa Alaya, els socialistes anaven posant tallafocs. Primer Griñán va fer un pas enrere en la presidència de la Junta, va propiciar una crisi de Govern i va treure del gabinet tots els alts càrrecs que havien estat assenyalats per la justícia i que seguien a l’executiu andalús. No va admetre que s’anava assumint les responsabilitats dels ERO fins molt de temps després, però era evident. Així va arribar a la presidència de la Junta d’Andalusia Susana Díaz, que va obrir una nova manera de gestionar la crisi. Va optar directament per enterrar el passat i repetir que demanaria responsabilitats sense distingir els galons socialistes, amb el seu famós «caigui qui caigui». Així es van demanar les actes a Chaves i Griñán, diputat i senador, i des de Ferraz, amb Pedro Sánchez ja al capdavant del partit, es va ordenar suspendre la militància de qualsevol persona afectada per aquest escàndol.

Amb aquesta motxilla afronta el partit i el Govern una última gestió molt complicada, la tramitació dels indults que els condemnats, almenys vuit fins ara, possiblement tots els que sumin presó per penes de malversació, sol·licitaran a l’executiu. El PSOE intenta deslligar aquest tràmit del partit, insisteix que és un dret individual de cada persona d’acord amb la seva trajectòria vital i les seves circumstàncies. El PP ja té frase: «El PSOE indulta el PSOE». El cas segueix viu una dècada més tard i el «i tu més», amb l’escàndol Gürtel o l’operació Kitchen per al PP fa que el PSOE sempre respongui amb el mateix: «Lliçons ni una».