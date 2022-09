La UE demana congelar les ajudes a Hongria si no respecta l’Estat de dret

Els problemes, les irregularitats i les deficiències sistèmiques amb l’Estat de dret podrien passar en breu factura al Govern de Viktor Orbán. La Comissió Europea va proposar ahir congelar per aquest motiu uns 7.500 milions d’euros, un terç dels fons de cohesió que té Hongria adjudicats en el període 2021-2027. «La decisió és una demostració clara de la determinació de la Comissió de protegir el pressupost de la UE i d’utilitzar totes les eines a la nostra disposició per garantir aquest important objectiu», va dir el comissari de Pressupost, Johannes Hahn.

Brussel·les tenia de termini fins dimecres 21 de setembre per prendre una decisió. Finalment, la recomanació va ser adoptada per unanimitat durant una reunió del col·legi de comissaris avançada -habitualment se celebra els dimecres- per problemes d’agenda de la presidenta Ursula von der Leyen, que avui es desplaça a Londres per participar al funeral de la reina Isabel II i demà a Nova York per a l’Assemblea General de l’ONU. És la primera vegada que l’executiu comunitari aplica el mecanisme de condicionalitat, en vigor des del gener del 2021, i que permet paralitzar el desemborsament de fons europeus quan no es garanteix la protecció del pressupost i dels interessos financers de la UE.

Després de mesos d’estira i arronsa, l’executiu comunitari va llançar el procediment el passat 27 d’abril tot i que va continuar en paral·lel un diàleg amb el Govern d’Orbán per intentar resoldre la llarga llista de problemes identificats pels tècnics comunitaris: «irregularitats sistemàtiques i deficiències» en matèria de contractació pública, insuficiències a l’hora d’abordar els conflictes d’interès, seguiment efectiu de les investigacions i les actuacions judicials en els casos que impliquen els fons de la Unió i, finalment, deficiències en el marc de la lluita contra la corrupció. Tres mesos després, el juliol passat, i davant de la falta de resposta de Budapest, l’executiu comunitari va comunicar la seva intenció de congelar un 70% dels fons de tres programes de cohesió.

Negociacions

Des de llavors, els contactes entre Brussel·les i Budapest es van intensificar. Com a resultat d’aquest exercici diplomàtic, entre els mesos d’agost i setembre el Govern hongarès va presentar una bateria de 17 mesures correctores, amb un calendari d’aplicació inclòs, que han estat valorades positivament.