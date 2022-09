L'home estava assegut al terra d'unes porxades, amb la gossa de la seva propietat entre les seves cames, a la qual masturbava. L'investigat, d'una localitat guipuscoana, li va donar posteriorment la volta a l'animal i va treure el seu penis fora dels pantalons per donar-l'hi a llepar. Poc després, va tornar a girar a la seva mascota per penetrar-la. La causa per aquests fets ocorreguts l'any passat a Guipúscoa, segons recull el Ministeri Fiscal, va motivar l'obertura d'un procediment penal perquè la zoofília és una pràctica prohibida a l'Estat, tipificada com a delicte de maltractament animal.

Així ho recull l'article 337 del Codi Penal, que castiga amb penes de fins a un any de presó a qui causi per aquests mitjans “lesions que menyscabin greument la salut, o sotmeti a explotació sexual a un animal domèstic o amansit”.

En el cas d'aquest home, l'Associació Guipuscoana Animalista Professional, que exerceix l'acusació popular, va sol·licitar el decomís i intervenció cautelar dels gossos de companyia de l'encausat, fet que va comptar amb l'informe favorable del fiscal, segons figura en l'acte de desembre de 2021. Una mesura que es va ampliar posteriorment “no tan sols als gossos que en el moment dels fets acompanyaven a l'encausat sinó als que actualment estiguin en la seva possessió”, assenyala un segon acte.

Mascotes que havien de ser lliurades a l'Associació Guipuscoana Animalista Professional (AGAP), en qualitat de dipositària a disposició judicial, amb la finalitat de garantir el benestar dels animals. Un objectiu que persegueix la nova llei que va rebre llum verda a Euskadi fa un mes. El 18 d'agost va entrar en vigor la normativa de Protecció d'Animals Domèstics.

"Éssers que senten"

Sobre la base de considerar-los “éssers que senten”, s'ha fet un salt qualitatiu en deixar enrere l'anterior llei, de 1993, que considerava a les mascotes com a coses, i que actualment no s'acomodava al perfil d'una societat que adora als seus animals, que no són pocs. A Euskadi hi ha registrats prop de 400.000 gossos (entorn de 100.000 a Guipúscoa) i 27.000 gats, segons les dades del Departament de Desenvolupament Econòmic, Sostenibilitat i Medi Ambient, promotor de la llei. A tots dos, gossos i gats, va principalment dirigida la norma, tot i que també té en compte a altres animals domèstics com a fures, cavalls, cabres i ovelles.

L'esperit de canvi normatiu és “superar la percepció de les mascotes com a regals, capritxos o fins i tot joguines”, una sèrie de conductes que durant els últims anys -segons indica el Govern Basc- "han repercutit en comportaments socials indesitjables, com ara maltractament o abandonadament animal", i també actes sexuals com el que va motivar l'any passat l'obertura del procediment penal, un dels casos més cridaners, que no l'únic.

El territori va registrar un total de 22 delictes per maltractaments a animals domèstics en procediments incoats durant el 2021. El nombre de diligències de recerca va ascendir a 32, amb dues sentències condemnatòries, segons la informació remesa per la Secció de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia de Guipúscoa, que coordina els procediments penals oberts, entre els quals també figuren casos de zoofília.

Es tracta d'una de les quinze parafílies “més comunes”, segons recullen diferents estudis, en al·lusió a tipus de patrons de comportament sexual poc habituals. Encara que tradicionalment està vinculat amb el món rural, la veritat és que avui dia es reparteixen per tota la geografia els seguidors que mostren interès per les pàgines web que ofereixen aquest tipus de publicacions. Fet que passa "de manera molt discreta" pel rebuig social amb el qual compta.

El tabú de la zoofília

La persistència com a tabú de la zoofília es deu, entre altres consideracions, al fet que “és una desviació minoritària”, segons detalla l'advocat penalista Miguel Donate Salcedo en un article d'opinió recollit a la web del Consell General de l'Advocacia Espanyola. “No és objectivament més cruel que matar a un animal per menjar-se'l. Simplement, hi ha una majoria immensa d'humans als quals menjar carn animal els sembla apetible, però una minoria que sent l'impuls de practicar sexe amb un animal”, assenyala l'expert.

El vigent article del Codi Penal -337- no resol en tot cas, al seu entendre, un dilema habitual: “Les intencions del legislador han estat excel·lents, però la seva tècnica legislativa és molt pobra”, assegura. En la seva opinió, la seva redacció actual genera “una innecessària inseguretat” jurídica. “Els actes de zoofília en els quals es menyscabi la integritat psíquica i física de l'animal -sosté l'expert- tenen una prova certament complicada, i un veterinari especialitzat hauria d'apreciar canvis en la seva conducta o lesions característiques”, fet que en molts casos no és una tasca precisament senzilla.