La temperatura del mar va arribar a l’agost a Mallorca al màxim històric a Espanya

La boia marina situada en aigües de l’illa de Dragonera, al nord-oest de Mallorca, va mesurar el passat 24 d’agost una temperatura de 31,36 graus, la més elevada mai registrada en la xarxa de boies de Ports de l’Estat, i mitja dotzena més de sensors instal·lats a la zona del Mediterrani espanyol van superar els 28 graus, segons va informar ahir l’organisme públic dependent del Ministeri de Transports. A l’Atlàntic no es va arribar a rècords històrics, però sí que es van superar els màxims mensuals del juliol o l’agost en algunes boies del Cantàbric i de les Canàries.

Al marge dels 31,36ºC de Dragonera, Ports de l’Estat va explicar ahir que, després de revisar diversos registres, s’havia comprovat que les boies de Ceuta, Cap de Gata, Cap de Palos, València i Tarragona Exterior van superar les temperatures màximes mesurades des que van començar a funcionar.

La boia de Dragonera, operativa des de l’estiu del 2009, que ja ostentava el rècord espanyol des del 2018 (31,27ºC), va tornar a batre la marca en dues ocasions. Primer van ser 31,34ºC l’11 d’agost a les tres de la tarda i posteriorment els esmentats 31,36ºC del dia 24 a la mateixa hora. Són en tots els casos registres més càlids que els que s’obtenen en sensors situats a Andalusia i altres punts més al sud. A Dragonera, el refredament ja s’ha iniciat i ahir marcava una temperatura màxima de 28ºC.

Les altes temperatures al Mediterrani van deixar també rècords en les sèries individuals. La boia de València, operativa des de l’any 2005, va mesurar 29,94ºC el dia 11 d’agost, superant el valor del seu anterior rècord de 28,65ºC obtingut el mes d’agost del 2015. Amb un valor pròxim, la boia exterior de Tarragona, que està en funcionament des del 2004, va registrar 29,77ºC l’11 d’agost a les sis de la tarda, per sobre del seu anterior màxim, 29,56ºC, que datava de l’agost del 2018.

Més al sud, tant a la boia del Cap de Palos com en la del Cap de Gata, que compten amb dades des del 2006 i 2001, els rècords es van produir el mes de juliol, havent-se arribat als 29,37ºC el 28 de juliol en la primera i els 27, 93ºC el 25 de juliol en la segona. La temperatura superficial de l’aigua sol arribar al màxim anual a mitjans o finals d’agost, una situació que no s’ha produït aquest any a totes les boies.

Al litoral de Barcelona, a la màxima temperatura es va arribar el 21 de juliol amb 28,5ºC i actualment es troba a 26,8º, dos graus per sobre de la mitjana 2006-2021, segons les dades del blog Temperatura de l’Aigua de Mar a Barcelona.