Els experts veuen a prop el final de l’emergència per la covid-19

La covid-19 deixarà aviat de ser una emergència sanitària. «De facto ja no ho és. Falta que li retirin aquesta qualificació». Ho explica Robert Güerri, cap de secció de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar de Barcelona, qui creu que si l’Organització Mundial de la Salut (OMS) assegura que «el món mai ha estat tan prop de la fi de la pandèmia» (així ho va assenyalar el seu director general la setmana passada), és perquè l’organisme està «preparant» el terreny per retirar el concepte d’emergència sanitària. Sense anar més lluny, el president Joe Biden va anunciar ahir «la fi de la pandèmia» als EUA, però l’Agència Europea de Medicaments (EMA) va optar ahir per la cautela: va advertir que Europa considera que la pandèmia «encara segueix en curs» i va urgir a reforçar la vacunació contra el virus. «Jo veig la situació com l’OMS. Estem entrant en una fase de postpandèmia i hem de veure com serà el futur», explica Güerri.