La fiscal de Nova York, Letitia James, ha denunciat l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, per falsedat comptable. Segons James, el magnat va inflar el valor del seu patrimoni per obtenir préstecs en condicions favorables, així com beneficis fiscals. "El nombre d'actius inflats és enorme i afecta pràcticament la majoria de les propietats immobiliàries", assegura. De fet, la investigació –que és el resultat de tres anys de treball per part de la fiscal- apunta que es van detectar més de 200 valoracions incorrectes entre els anys 2011 i 2021.

L'acusació no només va dirigida a Trump, sinó que també implica la seva empresa –Trump Organization- i tres dels seus fills majors d'edat, en concret Ivanka, Eric i Donald Jr.