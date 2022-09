Les forces de seguretat de Rússia han detingut ja més de 200 persones en la protesta nacional convocada per un moviment pacifista aquest dimecres contra la mobilització parcial anunciada avui pel president Vladímir Putin en el marc de la campanya militar de Rússia a Ucraïna.

«A les 16.30 hora local ja hi ha hagut més de 219 persones detingudes a 20 ciutats», va assenyalar l’organització independent OVD-Info, que fa seguiments d’arrestos i ha sigut declarada agent estranger a Rússia.

Al centre de Moscou, on hi ha centenars de manifestants al carrer Arbat, les detencions per part dels antiavalots estan en plena marxa, segons va poder comprovar Efe.