Biden avisa Moscou que una guerra nuclear «mai pot ser guanyada»

Des que George Bush va atacar Saddam Hussein des de l’estrada del debat plenari de l’Assemblea General de les Nacions Unides no es recordava d’un president dels Estats Units una crítica tan directa a un altre líder mundial com la que Joe Biden va llançar ahir contra el seu homòleg rus, Vladímir Putin, per la guerra d’Ucraïna. Biden va assenyalar directament el president rus, definint la seva invasió d’Ucraïna com «una guerra brutal i innecessària elegida per un home». El mandatari nord-americà també va alertar sobre les amenaces de conflicte nuclear que ha estat llançant Putin, i davant d’aquest repte no només va assegurar que Washington continuarà buscant «mesures de control d’armes crítiques» sinó que també va llançar un missatge global: «Una guerra nuclear no pot ser guanyada i mai no ha de ser lliurada».

Per part seva, el president del Govern, Pedro Sánchez, que és a Nova York per a l’Assemblea General, va qualificar de «totalment inadmissibles» les amenaces llançades per Putin, però des de Moncloa també s’aposta per rebaixar la retòrica sobre l’amenaça nuclear. Sánchez va mostrar en declaracions a la CNN la convicció que el mandatari rus es troba immers en una fugida cap endavant .