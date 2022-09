La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo s'ha desmarcat avui de la disciplina de vot del seu partit i s'ha sumat al vot de Vox en una iniciativa al Congrés que demanava aplicar l'article 155 a Catalunya per assegurar l'ensenyament del castellà a les escoles.

El ple del Congrés ha rebutjat aquest dijous per 276 vots en contra i 66 a favor la proposició no de llei de Vox que instava el govern central al fet que, "seguint els termes del que es disposa en l'article 155 de la Constitució, procedeixi a la intervenció de l'Administració autonòmica catalana amb la finalitat d'assegurar el respecte i el compliment íntegre dels preceptes i principis constitucionals que, en qualsevol matèria, estan sent objecte de sistemàtiques infraccions per part del govern de la Generalitat de Catalunya".

La majoria de l'hemicicle, PSOE, PP, Unides Podem, PNB, EH Bildu, el Grup Plural i bona part del Grup Mixt ha votat en contra de la proposta que ha tingut el suport de Vox i de Fòrum Astúries, entre altres formacions. La iniciativa sol·licitava aplicar el 155 per reconduir la situació a Catalunya "en favor de l'interès general de la Nació i de tots els seus ciutadans".

Curiosament, al vot de Cayetana Álvarez de Toledo també s'ha sumat -encara que en aquesta ocasió per error- el del diputat de Podem Rafa Mayoral, que ha votat a favor d'aquesta proposta relativa a l'adopció de mesures per a la defensa del dret a l'educació en castellà.

La diputada del PP s'ha unit a la iniciativa de Vox previsiblement de forma deliberada, ja que la proposició no de llei s'ha votat per punts separats i mentre Mayoral només ha donat suport al primer, Álvarez de Toledo ha votat a favor en tots ells.

Fonts del PP han assenyalat a EFE que es tracta "d'un tema intern del grup parlamentari i que en aquest àmbit es tractarà".

La proposició no de llei de Vox, que ha estat rebutjada, instava el govern central a promoure les modificacions legislatives i normatives que siguin necessàries per "assegurar l'ensenyament de l'espanyol i en espanyol en els sistemes educatius de totes les regions espanyoles, amb l'objecte de satisfer el deure de tots els espanyols de conèixe'l, així com d'emparar el dret de tots a usar-lo, donant efectiu compliment al model lingüístic establert en l'article 3 i concordants de la Constitució".

També demanava establir un règim sancionador per tots aquells particulars, de forma individual o col·lectiva, o poders públics que, en l'exercici de la seva actuació o en l'àmbit de les seves actuacions, obstaculitzin o impedeixin el compliment efectiu de l'article 3 de la Constitució i "revertir la instrumentalització que diferents poders públics regionals fan de les llengües espanyoles com a element de divisió i confrontació entre territoris i entre ciutadans espanyols".