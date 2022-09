Els vocals del Poder Judicial descarten arribar a un acord aquest setembre

S’està complint el guió previst pels vocals conservadors del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), més poc inclinats que els seus companys a nomenar els dos magistrats del Tribunal Constitucional que li corresponen. La reunió d’ahir entre els interlocutors de les dues sensibilitats presents a l’òrgan de govern dels jutges va concloure sense acord, en demanar més temps els nomenats a proposta del PP per designar els candidats; van anunciar que ni tan sols els tindran per al ple ordinari de l’òrgan del proper dia 29. Segons el que es va acordar divendres passat, en cas de no arribar a un acord per triar els dos magistrats del Constitucional que corresponen al Consell, com va passar, la reunió continuaria avui per poder consensuar com més aviat millor noms entre els magistrats del Suprem que han mostrat la seva disposició a acceptar la responsabilitat que comporta incorporar-se al màxim intèrpret de la Constitució.

Finalment, però, no serà així. Els vocals nomenats a proposta del PP no es reuniran entre ells fins dimecres que ve, vigília del ple ordinari del Consell previst per a aquest mes. En el comunicat fet públic pels interlocutors del sector progressista, Roser Bach, Álvaro Cuesta i Rafael Mozo, s’afirma que la intenció dels del conservador, Carmen Llombart i José Antonio Ballestero, és ni tan sols procedir als nomenaments en aquest ple.