La fiscalia de Nova York demanda Trump i tres dels seus fills per frau

Nova demanda per augmentar la muntanya de milers de demandes acumulades per Donald Trump al llarg de la seva vida, aquesta última, a càrrec d’una de les seves nèmesis més inquisitives. La fiscal general de Nova York, Letitia James, va presentar ahir una demanda civil contra l’expresident dels Estats Units, tres dels seus fills i dos executius de la seva companyia per frau empresarial, concretament per manipular el valor de les seves propietats per obtenir préstecs a interessos avantatjosos i pagar menys impostos. La decisió de la fiscalia culmina més de dos anys d’indagacions contra el magnat republicà, que afronta quatre investigacions actives més per diferents motius, des del seu paper en l’assalt al Capitoli a l’ús que va fer de centenars de documents classificats.

Aquestes últimes acusacions apunten directament contra el modus operandi tantes vegades descrit pels biògrafs i periodistes que han investigat la fortuna del novaiorquès. I és que, segons James, al llarg de la seva carrera Trump s’ha dedicat a inflar el seu patrimoni quan li convenia potenciar la seva imatge de multimilionari, alhora que presumptament declarava un valor molt inferior dels seus actius per reduir la factura fiscal. Tant que durant més d’una dècada gairebé no va pagar un dòlar d’impostos sobre la renda. «Donald Trump va inflar falsament el seu patrimoni en milers de milions de dòlars per enriquir-se injustament, enganyant el sistema i enganyant-nos a tots nosaltres», va dir James durant una roda de premsa a Nova York. Em la causa s’hi ha inclòs també Ivanka, Eric i Donald Jr, els tres fills del magnat més involucrats en l’empresa familiar. La demanda insta el Tribunal Suprem de Nova York a prohibir que tots ells puguin exercir càrrecs executius en companyies novaiorqueses i impedir que la Trump Organization pugui adquirir noves propietats immobiliàries a l’estat.