La líder de la ultradreta a Itàlia defensa el seu dret a governar si guanya les eleccions

Itàlia, que en poques setmanes ha exhumat fantasmes que es creien enterrats des de fa temps, afronta la nova cita amb les urnes tremolant. Ahir el bloc de dreta va clausurar una campanya electoral per a les generals anòmala per la seva curta durada (la dimissió de Mario Draghi al juliol ha estat el desencadenant dels comicis anticipats), però sobretot dominada per la figura de Giorgia Meloni, la líder de Germans d’Itàlia, favorita en la intenció de vot. Al carrer es palpa el desencís dels ciutadans, molts dels quals han acceptat apàticament la normalització d’un partit postfeixista, i als despatxos del poder es percep el temor al que això pot suposar per al futur europeu i internacional del país.

En aquest clima, una Meloni enardida va anar a la plaça del Poble a Roma, el lloc escollit per a l’acte, per pronunciar un discurs en què, una vegada més, va carregar contra els mitjans de comunicació mainstream, els països europeus «que s’oposen a abaixar els preus de l’energia» i gairebé tot el que es posava per davant. Però sobretot va atacar els seus rivals polítics. «La Itàlia dels forats de golf s’ha acabat», va afirmar, referint-se als progressistes italians. Sense pistes sobre si l’estratagema ha convençut la població, la ultradretana va defensar el seu dret a governar si guanya els comicis. «Qui ens té por? A qui li fem por?», es preguntava Meloni. «L’esquerra diu que els mercats tenen por, que Europa té por. Els que tenen por són ells!», va afirmar. A continuació, Meloni va tornar a proposar el discurs més nacionalista i euroescèptic, reafirmant la col·locació d’Itàlia dins del bloc europeu i atlantista, però reiterant que defensarà els interessos nacionals d’Itàlia. Al seu costat l’escoltaven atents els aliats. El minvant Matteo Salvini, el líder de la Lliga, i Silvio Berlusconi, el fundador de Forza Italia. «Som aquí perquè tenim un gran futur que farem junts», va dir Berlusconi.