Una mobilització molt complicada

Daguestan, al sud de Rússia, al Caucas. Una funcionària d’una oficina de reclutament s’adreça als homes presents perquè lluitin «pel futur del seu país i dels seus fills». Continua dient que el seu fill hi porta, a Ucraïna, des del febrer. Entre la multitud algú li contesta: «No l’hauries d’haver enviat allà». Ella insisteix: «Ho havia de fer. Si pogués jo també hi aniria». Una altra persona alça la veu: «Doncs hi pots anar per mi, perquè no hi penso anar». Ella insisteix a parlar de la Segona Guerra Mundial, tot un referent en l’imaginari rus. «El meu avi va lluitar perquè poguéssiu menjar pa blanc!», sosté. «El meu avi també va lluitar per la pàtria. I ara què? (...) Aleshores va ser una guerra real, ara només és política», li repliquen. La mobilització parcial anunciada per Vladímir Putin ha despertat fantasmes bèl·lics entre els russos, que tenen por i senten que poden ser els següents a ser cridats a files.

La situació és tan atípica, que fins i tot a la Txetxènia liderada per l’autoritari Ramzan Kadirov hi ha hagut protestes. Desenes de dones es van manifestar pel centre de Grozni per demanar que no enviïn els seus fills «a la mort». Com a represàlia, el líder txetxè va anunciar que els seus marits també hauran d’anar al front. Tot i que molts dels casos surten de les províncies, també a Moscou hi ha hagut reclutaments sorprenents. És el cas de Viktor Bugreev, de 32 anys. Ell és informàtic a Sberbank -un dels bancs més grans del país- i no ha fet mai el servei militar ni té experiència de cap mena al camp de batalla. Alguns dels detinguts dimecres en les protestes celebrades a diferents ciutats de Rússia van rebre la carta de reclutament a la comissaria.