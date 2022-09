Un virus recentment descobert en un ratpenat rus i similar al SARS-CoV-2 és capaç d’entrar a les cèl·lules humanes i seria resistent a les vacunes, però no té alguns dels gens que es creu que estan implicats en la patogènesi en humans. El virus s’ha anomenat Khosta-2 i és un sarbecovirus, la mateixa subcategoria que el SARS-CoV-2, que causa la covid-19, segons indica l’estudi que publica Plos Pathogenes

Un equip dirigit per la Universitat Estatal de Washington va descobrir que les proteïnes de Khosta-2 poden infectar cèl·lules humanes i són resistents tant als anticossos monoclonals com al sèrum de persones vacunades contra el SARS-CoV-2.

Els virus Khosta-1 i Khosta-2 van ser descoberts en ratpenats a Rússia a finals del 2020 i en un primer moment semblava que no amenaçaven els humans. Tanmateix, l’autor principal de la investigació Michael Letko, de la Universitat de Washington, va indicar que a l’analitzar-lo en profunditat van veure que podia infectar les cèl·lules humanes.

L’equip va determinar que el Khosta-1 suposava un baix risc per als humans, però el Khosta-2 mostrava «alguns trets preocupants», segons un comunicat de la Universitat de Washington. Igual com el SARS-CoV-2, el Khosta-2 pot utilitzar la seva proteïna Spike (S) per infectar unint-se al receptor ACE2 de les cèl·lules humanes.

Els investigadors van voler determinar si les actuals vacunes podrien protegir contra aquest virus i van veure que no era neutralitzat pel sèrum derivat de grups vacunats per a la covid-19. També van provar amb sèrum de persones que havien sigut infectades per la variant òmicron, però els anticossos tampoc van ser eficaços.