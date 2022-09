La fugida de desertors russos obre una altra fissura entre els membres de la UE

De moment no hi ha un èxode de desertors russos fugint de la mobilització de reservistes ordenada per Vladimir Putin, però la presidència de la Unió Europea, que lidera aquest semestre la República Txeca, és conscient que la situació es podria descontrolar en qualsevol moment i que no hi ha consens entre els Vint-i-set sobre com actuar: deixar entrar tothom que demani asil o mantenir la porta tancada. Sobretot d’això parlaran dilluns els ambaixadors permanents dels Vint-i-set en una reunió del mecanisme integrat de resposta a les crisis polítiques (IPCDR). «La decisió de convocar aquesta reunió ràpidament demostra la serietat amb què ens prenem els esdeveniments actuals a Rússia i Ucraïna i el nostre compromís de coordinar una resposta eficaç», va anunciar la presidència de la UE.

Segons fonts diplomàtiques, tots els temes estaran sobre la taula: des de la nova ronda de sancions que prepara la Comissió Europea, fins a la reiterada amenaça nuclear de Putin i la possible arribada de refugiats russos a la UE. Cinc països de la UE -les repúbliques bàltiques, Polònia o la República Txeca- ja han anticipat que no obriran les portes als russos que fugin de la mobilització.