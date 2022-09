Pilar Llop garanteix que la llei de tracta s’aprovarà aquesta legislatura

Espanya es va comprometre el 2017 a elaborar una llei integral contra el tràfic, i aquesta promesa es va incloure en l’acord de coalició de PSOE i Unides Podem. Només queda un any de legislatura, però Justícia ja ha elaborat un projecte de llei que ara negocia amb la resta de ministeris. La ministra Pilar Llop garanteix que s’aprovarà perquè és una prioritat de Pedro Sánchez i que, malgrat les diferències que hi pugui haver amb el seu soci, serà un text de tot el Govern.

Amb motiu del Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nenes i Nens, que es commemorava ahir, la titular de Justícia va parlar del text legal que ultima l’executiu, que tindrà un enfocament centrat en les víctimes i que perseguirà el tràfic amb fins d’explotació sexual, d’explotació laboral, de mendicitat i de tràfic d’òrgans. A la primavera, Llop va encarregar a la Comissió General de Codificació una proposta per a un text legal, que ja està preparat per ser negociat amb la resta de ministeris. «Serà un projecte de llei. Ja tenim elaborat el document que ha fet la Comissió General de Codificació i l’hem fet circular pels ministeris. La setmana passada vaig tenir una reunió amb el Ministeri d’Igualtat, amb la ministra Montero. És important que tots els ministeris que se sentin involucrats siguin coproponents si així ho desitgen. Hem d’escoltar els ministeris perquè cal perfeccionar el text», va dir Llop.

Abordarà diferents aspectes, des de la tutela penal fins a la processal i la institucional, segons va avançar la ministra. «Està molt centrat en la víctima», assegura, i a més de la prevenció, la protecció i la persecució «és molt important una quarta P, que són els pressupostos, a l’hora de tenir un compromís davant d’aquest tipus de crims».

Tram final de legislatura

Reconeix que si bé la legislatura està en el seu tram final i el temps es tira a sobre, la llei serà una realitat abans de les eleccions generals. «Hi ha d’haver-hi temps, un no fa projectes de llei perquè no surtin, amb l’esforç que això suposa. Espero que els ministeris aportin les seves observacions amb la màxima celeritat possible. És una prioritat del president del Govern, ho ha anunciat, i vol que aquest projecte surti com més aviat millor, evidentment. No manejo un termini per elevar-lo al Consell de Ministres, l’impulsarem de la millor manera, però és una llei molt complexa perquè toca molts aspectes», assenyala la ministra.

El seu optimisme pot semblar agosarat si es té en compte que el text encara ha de rebre les aportacions de la resta de ministeris, ser aprovat pel Govern, rebre els informes preceptius d’òrgans com el Consell General del Poder Judicial o la Fiscalia General de l’Estat, tornar en segona volta al Consell de Ministres i després culminar amb èxit els tràmits parlamentaris.