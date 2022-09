Unides Podem avala augmentar la despesa en Defensa i aplana els Pressupostos

Les dues parts del Govern, PSOE i Unides Podem, ultimen amb reunions constants l’acord intern sobre els Pressupostos del 2023 amb el bàlsam d’un impost a les grans fortunes que la part morada fa temps que reclama i la decisió de deixar al marge de la negociació l’augment de la inversió en Defensa.

Unides Podem s’oposa a l’increment de la despesa militar, i ni l’escalada en la guerra que ha suposat la «mobilització parcial» de part de la població russa ni la reiteració de l’amenaça de Putin de fer servir armament nuclear semblen fer efecte en aquest plantejament. Sí que s’aprecia que amb gairebé no parlen del conflicte, però això no es pot interpretar com un canvi de postura. La setmana passada, en la votació al Congrés sobre l’entrada de Finlàndia i Suècia a l’OTAN, els seus diputats es van abstenir i els d’Izquierda Unida hi van votar en contra, llevat del ministre de Consum i líder d’IU, Alberto Garzón, que es va abstenir.

Des del començament de la invasió russa, Unides Podem es va mostrar contrària a que Espanya facilités armes a Ucraïna i va defensar que la UE centri els seus esforços a buscar una sortida dialogada. D’aquest discurs no s’han mogut i en aquesta posició basen la negativa a elevar la despesa en Defensa, que Pedro Sánchez ha compromès amb l’OTAN fins a assolir progressivament el 2% del PIB el 2029, en línia amb el que han fet la resta de aliats.

Pla especial de defensa

Però aquest assumpte ha quedat separat de l’acord final dels Pressupostos, segons constaten fonts dels dos partits. No computa en el sostre de despesa, fet pel qual, asseguren des d’Unides Podem, està fora de la negociació. L’increment de la inversió militar es veurà en els comptes del proper any, però a través del pla especial de Defensa, que habitualment es dedica a inversions militars i no computa en el límit de despesa, com tampoc ho fan les transferències a les comunitats autònomes o a la Seguretat Social.

La utilització d’aquesta fórmula per absorbir l’augment de la despesa en Defensa evita la pugna entre els socis sobre de quines altres partides es treuen els diners per destinar-los a inversió militar. I el mecanisme ha estat acceptat per Unides Podem, segons fonts d’una formació i l’altra. El debat està tancat, expliquen. El percentatge de la pujada corresponent al 2023, i que permetrà arribar al 2% del PIB d’aquí a set anys, encara no s’ha donat a conèixer.