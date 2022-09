Els caladors del malestar en els quals pesca Meloni

Andrea Maccari, estudiant universitari a Roma, està una mica confós i ple de ràbia. Li agradaria votar un partit de l’esquerra radical que ja no existeix i, per això, potser votarà Germans d’Itàlia, l’extrema dreta. «Per què? Per provar. A veure si canvia alguna cosa», afirma. Les seves raons, però, no són cap broma. Maccari desgrana un torrent de queixes per a la classe política. «Aquest any els llibres ens costaran un ronyó, un 50% més que l’any passat, les escoles tenen filtracions d’aigua i cauen a trossos, mentre que els polítics prometen i prometen i no compleixen mai», diu.

Maccari és un de tants italians que creuen que el seu país no té solució. Persones que consideren que han estat abandonades, de la classe mitjana empobrida i allunyada dels grans centres urbans. Tot i que ningú no ho sap amb certesa, alguns analistes consideren que són aproximadament el 20% dels votants del país i el seu objectiu és que «tot salti pels aires». Gent que, als comicis europeus del 2014, va votar Matteo Renzi, el llavors líder del Partit Democràtic, que es presentava com el «desballestador» de la vella política. I que, en les eleccions del 2018, va triar el Moviment 5 Estrelles (M5E), aleshores representant del discurs anticasta. La Lliga de Matteo Salvini ha patit el mateix fenomen. No és una cosa sorprenent. Quan Salvini va agafar les regnes del seu partit el 2013, la Lliga comptava amb al voltant del 4%. Amb el fundador Umberto Bossi en hores baixes, Salvini va apartar els ancians de la formació, més ancorats al vell somni secessionista d’un territori imaginari del nord italià, i es va llançar a promoure la idea d’una formació de tarannà nacional. Per això, va fer servir la retòrica de «la invasió» de migrants com un dels eixos centrals. Va ser un èxit. En les eleccions del 2018, Salvini va obtenir gairebé el 18%. Molts electors de la Lliga afirmen que avui votaran Giorgia Meloni, la líder de Germans d’Itàlia. Bruno Molvadi, un obrer jubilat que treballava en una fàbrica de vidre de Milà, n’és un. Sosté que Meloni és l’única que representa «una esperança perquè canviï alguna cosa». Assumpte a part són els electors de tota la vida dels avantpassats polítics de Germans d’Itàlia, els postfeixistes Moviment Social Italià (1946-1995) i Aliança Nacional (1995-2009). Ells són l’ala dura, que ara més es veu.