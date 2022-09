Els funcionaris reclamen als carrers de Madrid una pujada salarial «justa»

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques, i Jusapol, que aglutina policies i guàrdies civils, van aconseguir ahir reunir a Madrid desenes de milers de persones: 80.000, segons els convocants, i entre 15.000 i 17.000 segons la Delegació del Govern. El president del sindicat, Miguel Borra, va destacar que es tractava de la «primera gran manifestació sindical contra aquest Govern» i va augurar que si segueix així, sense tenir en compte les seves reclamacions, «ho pagarà a les urnes». Només calia sentir els càntics amb què es va amenitzar la marxa per saber a qui es responsabilitza de la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors.

Borra es va felicitar perquè la simple convocatòria ja havia donat fruit perquè el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública va convocar l’obertura de la negociació de les retribucions a les administracions públiques, en el marc dels propers Pressupostos Generals de l’Estat, per a dimecres que ve, una predisposició al diàleg que no va evitar la marxa, per a la qual el sindicat va posar autobusos gratuïts que van venir de tot Espanya.

A la marxa, que va sortir de la Carrera de San Jerónimo, al costat del Congrés dels Diputats, i va arribar fins a la plaça de Colón, estaven convocats treballadors i treballadores tant del sector públic com de l’àmbit privat, però els eslògans que es van cantar no deixaven lloc a dubtar de quin era l’objectiu: el Govern de Sánchez.

Ideologia clara

«On són els meus diners?» o «amb aquest Govern, a continuar perdent», van ser alguns dels eslògans que es van sentir cantar als manifestants fins que la proximitat a la plaça de Colón va fer que els càntics esdevinguessin més festius i deixessin pas a peces de Rosalía, Amaral o Alaska, que van fer de teloners dels discursos dels convocants.

Encara que la manifestació estava oberta a tots els ciutadans, en tractar-se d’una protesta contra l’empobriment social, per una pujada salarial justa, una jubilació digna i la qualitat dels serveis públics, resultava difícil que s’hi unís qualsevol que tingués certa sensibilitat d’esquerres. La majoria dels congregats lluïen l’armilla verda del CSIF o les samarretes negres dels que reclamen l’equiparació salarial de policies i guàrdies civils amb les policies autonòmiques.

Convidats per Jusapol, a l’inici es van acostar el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, o el diputat de Ciutadans Edmundo Bal, que va lamentar que altres sindicats només protestin quan governa el PP. En qualsevol cas, la que es va emportar tot el protagonisme, o almenys ho va intentar, va ser Macarena Olona, ​​que es va dedicar a acompanyar la capçalera durant bona part del recorregut i fer-se fotos amb tot qui li ho va demanar. La CSIF reclama al Govern l’actualització dels salaris públics el 2022, amb caràcter retroactiu, per recuperar el poder adquisitiu perdut en línia amb la mesura adoptada per França al juliol, i un acord de pujada salarial plurianual que permeti avançar en la recuperació del poder de compra minvat des del 2010.