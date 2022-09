El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat positiu per covid en les darreres hores i no serà a Barcelona i Gavà. Sánchez, que aquesta setmana ha estat a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU, havia de visitar aquest matí la Fundació Pasqual Maragall i posteriorment havia de participar a la Festa de la Rosa que se celebra a Gavà. "Aquest matí he donat positiu per Covid-19. No podré ser avui junt a Salvador Illa i tots els companys i companyes del PSC a Gavà", ha lamentat en un tuit, en què també ha assegurat que continuarà treballant "extremant les precaucions".

Esta mañana he dado positivo en #COVID19. No podré estar hoy junto a @salvadorilla y todos los compañeros y compañeras de @socialistes_cat en Gavà. Feliz #FestaDeLaRosa.



Continuaré trabajando extremando las precauciones. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 25 de septiembre de 2022