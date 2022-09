Unes relacions bones només per interès

«Que bé que hem arribat! Com està avui, amic?», li va preguntar el president turc, Recep Tayyip Erdogan, al seu contertuli, que obria els braços en senyal de benvinguda. «Excel·lent. Encara millor des que heu vingut», va contestar Vladímir Putin al seu convidat. Putin, entre rialles, va ensenyar a Erdogan els seus nous avions de combat i allà, al mig de l’aeroport de Sotxi, al sud de Rússia, tots dos van anar a comprar uns gelats. Per combatre la calor, és clar. «Pagaràs el meu, oi?», va preguntar Erdogan rient. «És clar, és clar. Com no? Ets el meu convidat», va respondre Putin.

L’escena es va produir en una de les múltiples trobades entre els dos presidents, això sí, en un altre món, el 2019. Llavors, Erdogan i Putin gaudien d’una excel·lent relació, sobretot després de fer les paus per l’atac turc contra un caça rus a la frontera turca amb Síria i l’intent de cop d’Estat a Turquia del 2016. Tres anys després, tot i això, tot canviaria. Rússia va iniciar el febrer del 2022 la invasió d’Ucraïna, després de la qual començaria una altra guerra, aquesta comercial i econòmica, contra els països de l’OTAN, de la qual Turquia és membre des del 1952.

Rússia va perdre contacte amb tots els països membres de l’aliança transatlàntica. Excepte un. «Des de la invasió de Rússia a Ucraïna, la relació entre Putin i Erdogan s’ha aprofundit. Tot i que jo no catalogaria la seva relació com una associació estratègica. Més aviat seria un matrimoni d’interès temporal creat per un cúmul d’interessos comuns», explica l’analista turc Kerim Has.

Els diners són la resposta

Aquest estiu, Putin i Erdogan s’han trobat tres cops cara a cara, i s’han trucat en infinitat d’ocasions. Rússia veu Turquia com l’única mediadora amb Ucraïna i Occident, i ha estat a Istanbul on s’han aconseguit els pocs acords durant el conflicte entre Moscou i Kíev. Per què, Turquia, país membre del bloc occidental, s’acosta a Rússia en el moment més feble? La resposta està en els diners.

Turquia és un salconduit útil per a Moscou. És el gran hub comercial i de transport que necessita Rússia ara que molts països prefereixen no tractar-hi. «La política del Kremlin és extremadament pragmàtica: sabent que els aliats de Turquia de l’OTAN volen mantenir Ankara, l’objectiu de Putin és acostar Erdogan més i més a Rússia a través d’operacions en el camp de la defensa, energia, comerç i finances», escriu Marc Pierini, expert del think tank Carnegie Europe.

Per a Erdogan la situació és també límit. «Turquia pateix molt amb la crisi inflacionària, i Erdogan necessita mostrar que pot solucionar els problemes del país abans de les eleccions de primavera. Són sobretot dues qüestions: aconseguir diners frescos per a l’economia i solucionar el problema dels refugiats a Turquia. Rússia és present a totes dues», explica Has, que afegeix que Erdogan està fent una aposta perillosa: atraure els diners russos pot ajudar l’economia turca a curt termini, però també pot suposar per a Turquia la imposició de sancions secundàries.