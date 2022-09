La cotització de la lliura, en el nivell més baix en 50 anys

El Banc d’Anglaterra adverteix que «no dubtarà a canviar els tipus d’interès tant com calgui» i assegura «estar supervisant molt de prop l’evolució dels mercats financers». La institució de la qual depèn la disciplina econòmica del Regne Unit va respondre així a una jornada de forta inestabilitat i caiguda de la lliura esterlina. El comunicat volia tranquil·litzar els mercats, però va deixar clar que és inevitable la pujada dels tipus d’interès «per retornar a l’objectiu d’una inflació del 2% sostenible a un terme mig».

La crisi es va aguditzar ahir amb la lliura en la cotització més baixa des del 1971, davant el dòlar, i va quedar gairebé amb canvi equivalent. Va arribar a estar en el seu moment més alt a 1,09 davant el dòlar, per caure per sota d’1,07. El ministre de Finances, Kwasi Kwarteng, havia augmentat la pressió advertint que hi haurà encara més reduccions d’impostos.