L'Autoritat Marítima de Suècia ha alertat aquest dimarts que ha detectat dues fugues al gasoducte Nord Stream 1, que connecta Rússia i Alemanya a través del Mar Bàltic. Els incidents s'han produït prop de l'illa danesa de Bornholm, a l'est del país. Tot i que encara es desconeixen les causes, les autoritats sueques i daneses han prohibit el tràfic marítim en un radi de nou quilòmetres i també han tancat l'espai aeri. Els problemes arriben just l'endemà que les mateixes autoritats daneses detectessin una altra fuga al Nord Stream 2, paral·lel al Nord Stream 1. En aquest cas, l'Autoritat Marítima Danesa ha advertit que es tracta d'una fuga "perillosa" –també ha prohibit la navegació al seu voltant -i està investigant la situació.

Si bé ambdós gasoductes estan inoperatius des de fa setmanes, encara contenen gas que s'ha de mantenir a una pressió constant. En el cas del Nord Stream 1, el flux es va interrompre a principis de setembre, quan la companyia russa Gazprom va al·legar "problemes tècnics". No obstant això, el president rus, Vladímir Putin, ja va amenaçar amb talls de subministrament en diverses ocasions arran de les sancions que ha imposat la Unió Europea al Kremlin. El Nord Stream 2, per la seva banda, és un projecte que es va completar recentment per doblar el subministrament entre Rússia i Alemanya. Amb la guerra d'Ucraïna, però, el país germànic va decidir cancel·lar qualsevol tipus d'operació. No obstant això, el gasoducte es va omplir amb 117 milions de metres cúbics de gas per mantenir la pressió i perquè estigués llest de cara a una possible obertura.