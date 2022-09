El Govern llança una ofensiva fiscal més enllà de l’impost a les grans fortunes

Hi haurà noves decisions sobre fiscalitat més enllà de la creació de l’impost a les grans fortunes, de caràcter temporal, que prepara el Govern. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va aprofitar ahir una compareixença a Ferraz com a vicesecretària general del PSOE per avançar que «al llarg dels propers dies» anunciarà un «paquet de mesures fiscals». Algunes, va dir, formaran part dels Pressupostos i d’altres d’«una norma específica» que tindrà una «tramitació ràpida». Tot i que Montero no va oferir més detalls, els Pressupostos no poden servir per crear noves figures tributàries, només per modular les ja existents.

Per això, el més normal és que aquest nou paquet afecti l’IRPF o l’impost de societats. De fet, fonts socialistes confirmen que són «pujades selectives d’impostos». Serà una llei específica la que reguli el nou impost als rics, com ha passat amb l’impost a les empreses energètiques i a la banca, que el PSOE i Unides Podem han registrat com una proposició de llei i que ja es troba en tramitació al Congrés dels Diputats. Tot i que els comptes de l’any que ve s’estan negociant encara al Govern i que, precisament ahir, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va dir que les postures estan allunyades en cinc blocs, entre ells la fiscalitat, Montero va minimitzar tant les diferències sobre els nous impostos com la possibilitat que es compliqui el pacte.