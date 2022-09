El martell de la migranya colpeja vuit milions d’espanyols

La migranya és més comuna del que creiem. «El senyor del martell» -així anomena una pacient aquesta malaltia- visita habitualment més de vuit milions d’espanyols. És a dir, el 18% de la població, el percentatge que els neuròlegs estimen que pateix de manera recurrent aquest tipus de mal de cap. Però hi ha un 2% -gairebé 170.000 persones a Espanya- que pateix el tipus crònic de la malaltia: el «martell» els colpeja -i també incapacita- almenys 15 dies al mes.

«Quan arriba la migranya m’he d’estirar, tinc marejos i em crema el cap. He d’estar a les fosques, ningú no em pot parlar i em costa parlar. És com si tinguessis la ressaca de la teva vida», explica Ana, que ha arribat a patir 26 migranyes al mes. No vol sortir a la foto i ha accedit a explicar la seva història sota nom fictici, ja que creu que si hagués de canviar de feina -a la seva empresa actual són comprensius- no la contractarien si el seu ocupador busqués a Google i se n’assabentés dels seus problemes mèdics. Gràcies als anticossos monoclonals, disponibles a la sanitat pública des del 2020, Ana va passar de tenir 26 episodis de migranya al mes a 10 o 15, i també li fa més efecte el medicament que pren perquè li passi la migranya. Els anticossos monoclonals constitueixen l’arma més capdavantera de l’arsenal mèdic existent, però per accedir-hi cal complir uns requisits.

Desesperació

«Estic desesperada sabent que hi ha tractaments que funcionen», assenyala Marta Vega, corunyesa de 45 anys que pateix migranya crònica des del juliol de l’any passat i que no ha tingut accés als anticossos monoclonals. «Si no tens accés a una consulta de neurologia a la pública, tampoc no puc plantejar al neuròleg aquesta possibilitat, estic desatesa», assegura Vega.

La seva migranya, que es presenta més de 20 vegades al mes, inclou fòbia a les olors, al so i a la llum, per la qual cosa ha de portar unes ulleres especials per atenuar-la. També pateix nàusees, una mena de llampecs a la vista i desmais. Des del 4 de juny ha anat quatre vegades a urgències perquè li punxessin medicació, i des del 30 de juny es troba de baixa. «La meva doctora de capçalera és molt comprensiva, sap que és una malaltia incapacitant –explica–. La meva vida és ser a casa. Visc sola amb la meva gosseta, a la qual no puc fer passejades llargues: només la puc baixar tres vegades al dia durant 20 minuts. I no puc sortir al carrer sense ulleres de sol i taps per a les orelles. Cinemes, cafeteries i restaurants els tinc prohibits», destaca.

A l’Hospital de la Corunya (CHUAC) li proporcionen analgèsics, antiinflamatoris, triptans -fàrmacs exclusius per a la migranya- i toxina botulímica. El famós bòtox no només té aplicacions estètiques, també es fa servir des de fa més d’una dècada per mitigar les migranyes.

Que les dues protagonistes del reportatge siguin dones no és casualitat. S’estima que el 80% dels afectats de migranya són de sexe femení. Hi ha factors hormonals implicats.