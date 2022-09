La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones a les quals s'imputa una múltiple violació a una jove de 18 anys que es trobava de vacances a Torrevieja amb una amiga. La víctima, d'origen nòrdic, va acudir a denunciar els fets "tan aviat com va poder després de l'ocorregut, facilitant així l'actuació dels especialistes", segons ha indicat la Guàrdia Civil en un comunicat.

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Torrevieja ha decretat l'ingrés a la presó dels tres presumptes autors de la violació múltiple. El quart, imputat com a còmplice, atès que no va participar de l'agressió, però sí que es trobava a l'apartament on es va produir la violació, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Tots els implicats són de nacionalitat francesa.

L'Equip Mujer-Menor (EMUME) de la Comandància d'Alacant va iniciar la investigació després de rebre la denúncia d'una víctima el passat 8 de setembre, poc després que ocorreguessin els fets. Una jove que es trobava de vacances a Torrevieja va acudir a demanar l'auxili dels agents perquè acabava de ser víctima de tres agressions sexuals. Els agents van començar la recerca per assegurar totes les proves i impedir la fugida dels agressors, ja que no estaven identificats quan la víctima va posar la denúncia i que, tal com se sospitava, es trobaven a Torrevieja temporalment. La ràpida actuació de la Guàrdia Civil va donar com a resultat la localització dels acusats i de l'escenari del delicte tan sols unes hores després que els fets fossin denunciats, aconseguint recaptar totes les proves necessàries per a la seva inculpació.

Reconstrucció dels fets

La víctima havia sortit a sopar i a prendre alguna cosa per una zona d'oci de Torrevieja amb una amiga. En un moment donat, aprofitant que s'havia quedat tota sola, un dels autors va entaular conversa amb ella i "mitjançant engany" la va portar fins a un apartament allunyat de la zona en la qual inicialment es trobava la víctima amb la seva amiga.

Una vegada a l'apartament va ser agredida sexualment primer per aquest, i després per dos homes més. Quan va aconseguir escapolir-se dels agressors i sortir al carrer va ser auxiliada per uns vianants que la van ajudar a arribar fins a la caserna de la Guàrdia Civil.

Per aquests fets, han estat detinguts quatre homes amb edats compreses entre 19 i 30 anys que també es trobaven de vacances a Torrevieja. Les imatges distribuïdes per la Guàrdia Civil mostren que una de les detencions es va dur a terme en ple passeig marítim de la ciutat.

"Gràcies a la decisió de la víctima" una jove de 18 anys, de denunciar els fets immediatament, indica la Guàrdia Civil, "s'ha facilitat la labor dels agents per identificar als autors i recaptar nombroses proves per acreditar l'ocorregut".