Rússia atribueix a un neonazi el tiroteig mortal en una escola

Un presumpte neonazi va matar 15 persones, 11 menors d’edat, en un tiroteig en una escola d’Izhevsk, una ciutat russa situada al peu de les Muntanyes Urals, segons el Comitè d’Investigació rus, encarregat d’aclarir aquest tipus de successos. El pistoler ha estat identificat com Artem Kazantsev, un noi de trenta anys que s’hauria graduat a la mateixa escola on va perpetrar la matança. «Els investigadors estan escorcollant la seva residència i estudien la personalitat de l’atacant, la seva visió del món i el seu entorn», va assegurar el comitè en un comunicat. «També s’està investigant la seva adherència a la ideologia neofeixista i nazi», va afegir l’organisme. El pistoler portava una esvàstica a la samarreta i hauria entrat al centre amb la cara coberta per un passamuntanyes, segons un vídeo publicat per les autoritats.

El cap de la capital de la república russa d’Udmúrtia, Alexandr Bretxalov, va escriure prèviament a Telegram que es va produir «una tragèdia a Izhevsk, a l’escola número 88». «Una persona no identificada va entrar a l’escola i va matar un guàrdia. Hi ha nens entre els morts i ferits», va dir Bretxalov abans d’afegir que el pistoler s’havia suïcidat. Així ho va confirmar el mateix Comitè d’Investigació després de fer públic un vídeo on es veu el cos de l’atacant estirat a terra d’una classe. Les imatges mostren pupitres bolcats i papers per terra. El pistoler anava vestit de negre, amb una esvàstica vermella dins un cercle dibuixat a la samarreta.