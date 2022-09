Primeres escletxes en la coalició d’extrema dreta a Itàlia

Itàlia encara no s’adapta a la nova realitat. Dos dies després de les disruptives eleccions de diumenge, les plaques tectòniques de la política transalpina encara no han deixat de moure’s. A l’inrevés, a mesura que el país assimila la victòria de la coalició de la líder ultradretana Giorgia Meloni, s’aprofundeix la magnitud de la divisió dins dels partits que han perdut vots als comicis. Però també comencen a entreveure’s fissures entre els socis de l’aliança de Meloni, així com les crítiques i els advertiments que arriben des d’altres sectors de la societat.

Riccardo Molinari, el cap de la bancada de la Lliga -que es troba en plena guerra civil interna- al Congrés italià, va assegurar que el partit de Meloni, Germans d’Itàlia, «ha de donar respostes als altres partits de la coalició, trobar un equilibri, i no donar-se aires». Meloni hauria descartat Salvini com a ministre d’Interior d’Itàlia, un càrrec al qual ell aspira.