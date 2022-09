Els EUA insten els seus ciutadans a sortir de Rússia

L’ambaixada dels Estats Units a Rússia ha demanat als seus ciutadans que abandonin «immediatament» aquest país, segons es desprèn d’un comunicat publicat a la pàgina web de la legació diplomàtica. «Els ciutadans dels Estats Units no han de viatjar a Rússia i aquells que ja hi resideixen o viatgen ara mateix a Rússia han de sortir del país immediatament mentre hi hagi opcions limitades de viatges comercials», establia la nota.

Per part seva, Rússia no expedirà més passaports per a les persones mobilitzades per a l’Exèrcit, va explicar el portal d’informació del Govern, en moments en què desenes de milers de persones ja han fugit a l’estranger arran d’aquesta situació. «Si un ciutadà ja va ser convocat a efectuar el servei militar o si va rebre una convocatòria (per a la mobilització amb l’Exèrcit), li serà rebutjat el passaport internacional», es pot llegir en l’esmentat portal d’informació.

Després de l’ordre de Vladimir Putin de mobilitzar 300.000 reservistes per al conflicte d’Ucraïna, s’han publicat noves imatges per satèl·lit que mostren quilomètriques cues de ciutadans fugint cap a Geòrgia i Mongòlia. Les imatges mostren cues de vehicles -camions de càrrega i cotxes- esperant en trobar-se atrapats en llargs embussos per intentar passar les fronteres.

La cua per creuar cap a Geòrgia s’estén al llarg de més de 16 quilòmetres. L’espera estimada per entrar a aquest país va arribar diumenge a superar les 48 hores, amb més de 3.000 vehicles fent cua per travessar la frontera, segons van informar els mitjans de comunicació estatals russos. La capital georgiana, Tbilissi, ja havia comptabilitzat uns 40.000 russos des que Moscou va decidir envair Ucraïna el passat 24 de febrer, segons les estadístiques del Govern.