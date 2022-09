El Govern critica l’acostament del PP a Reynders sobre la renovació del Poder Judicial

El comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, estarà de visita a Espanya avui i demà i les hores prèvies es van viure amb tensió, sobretot a la Moncloa. A l’agenda, un assumpte principal: el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ja fa quatre anys que està en funcions, té dues vacants i va acumulant nomenaments pendents. La necessitat de renovació és urgent i les institucions europees ja han instat el Govern i el PP diverses vegades a seure i pactar. Tot i això, en els últims dies, l’executiu ha detectat un acostament de Reynders, un polític belga i d’un partit liberal, a la formació d’Alberto Núñez Feijóo que ha aixecat suspicàcies.

El titular europeu de Justícia va mantenir fa 10 dies una reunió a Estrasburg amb Esteban González Pons, vicesecretari del PP, eurodiputat i negociador de Feijóo en aquest tema, segons va publicar El País. La cita ha molestat el Govern, sobretot perquè després Reynders ha dit que la seva visita té com a objectiu «veure com obrir el diàleg perquè es posin d’acord» les dues parts.

Hores abans de l’aterratge del comissari a Madrid, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, va voler deixar clar que la Moncloa rebutja que Reynders pugui fer de mediador i va tornar a demanar al PP que abandoni el «segrest» del poder judicial. Després d’escoltar Bolaños, el comissari va assegurar que «els canvis hauran de ser decidits per les formacions polítiques espanyoles», un missatge que va ser ben rebut al Ministeri de Presidència.

El PP, primer amb Pablo Casado i, des d’abril, amb Alberto Núñez Feijóo, ha anat canviant d’excusa per no renovar el CGPJ: des que Pablo Iglesias havia de sortir del Govern, fins a la impossibilitat de qualsevol acostament pels indults del procés i finalment l’exigència del canvi de la llei per modificar el sistema d’elecció. Amb aquesta estratègia, el PP ha aconseguit mantenir aquests quatre anys el pes dels jutges conservadors en aquest òrgan.