LA UE planteja vetar europeus als consells d’empreses estatals russes

Els «falsos referèndums» als territoris ucraïnesos ocupats de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia i Jerson, les últimes amenaces nuclears i la mobilització de 300.000 reservistes per seguir alimentant la guerra del Kremlin a Ucraïna ja tenen resposta de la Comissió Europea. «Rússia ha escalat la invasió a un nivell nou. No acceptem els falsos referèndums ni cap mena d’annexió a Ucraïna i estem decidits a fer que el Kremlin pagui per aquesta nova escalada», va avisar ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

La resposta: un vuitè paquet de sancions amb noves restriccions a productes tecnològics, més individus sancionats, la prohibició que europeus integrin els consells d’administració d’empreses públiques russes i un límit al preu del petroli rus per a països tercers. Els Vint-i-set ja van aprovar abans de l’estiu un embargament parcial al petroli i productes petrolífers refinats de Rússia per via marítima.