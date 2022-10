A la seu de l’organització Casa 1 comença a notar-se el tragí de primera hora de la tarda. A la primera planta, la música a tot volum indica que està a punt de començar la classe de ball per a persones grans, mentre que al pis superior un grup de dones trans es prepara per al curs de maquillatge i estètica. Aquestes són algunes de les activitats i tallers que l’organització, ubicada al barri de Bixiga de São Paulo, ofereix des de la seva fundació el 2017, quan va començar a acollir víctimes de discriminació per motius d’orientació sexual i d’identitat de gènere.

Centres com aquest s’han convertit en un contrapès al discurs homòfob del president Jair Bolsonaro des que va arribar al poder el 2018. Un discurs que ha tornat a repetir durant la campanya d’aquest any, basat en la defensa de la família tradicional i dels valors cristians i en contra del que qualifica d’«ideologia de gènere». Més de 156 milions d’electors valoraran a les urnes aquest diumenge si aproven una vegada més els postulats del president, a qui les enquestes donen el 36% dels vots en primera volta, davant el 50% del seu rival, l’expresident Lula da Silva.

Feina veïnal

Asseguda al costat d’un gran mural amb la imatge d’una dona que porta una roba en què pot llegir-se «les vides trans, indígenes i negres importen» en portuguès, la responsable de comunicació i cultura de Casa 1, Thais Eloy, explica que l’organització no ha parat de créixer des de la victòria del candidat d’ultradreta. «La relació amb la gent ha canviat força en els últims anys. Moltes persones que no participaven directament en el projecte van sentir la necessitat de donar-nos més suport i vam començar a tenir una relació diferent amb les persones del barri que no són LGTBI+», assegura Eloy, que reconeix que ella mateixa es va implicar més amb l’organització des de l’arribada de Bolsonaro a la presidència.

L’acostament dels veïns també es nota a la biblioteca que l’associació té a dos carrers de distància, on es poden consultar llibres de temàtica LGTBI+ i altres publicacions relacionades amb minories socials. Un espai que, segons la voluntària Elisa Mafra, té bastant d’èxit entre els nens i adolescents, malgrat que alguns no estan familiaritzats amb la feina de Casa 1. «Molts dels nens que venen tenen pares que no respecten la diversitat de gènere. L’altre dia un es va fixar en l’etiqueta LGTB+ i va preguntar si podia llegir aquest tipus de llibres, perquè l’associava a contingut per a adults.» La biblioteca ofereix material escolar als més joves, una cosa que ha permès que alguns pares canviïn la seva mentalitat i valorin més la feina de l’organització.

Lluita contra la discriminació

Actualment el centre dona allotjament a 10 persones, la majoria trans, a més d’oferir atenció psicològica gratuïta, serveis clínics i cursos de formació professional per ajudar a trobar una feina a les persones que ho necessitin. El treballador social Madalena Soares assegura que la casa d’acollida està destinada a persones d’entre 18 i 25 anys, que han passat una entrevista prèvia amb una psicòloga, i a les quals s’assegura l’hostalatge durant quatre mesos. «Tenim persones que han passat situacions de violència amb familiars o amb companys sentimentals. Tots els casos són diferents i varien en funció de la situació de cada un: no és el mateix una persona gai blanca que una persona trans i racialitzada».

Els responsables de l’organització asseguren que en els anys de Govern de Bolsonaro han rebut centenars d’amenaces i insults a través de les xarxes socials, tot i que reconeixen que la discriminació del col·lectiu LGTBI+ ve de lluny. Segons l’organització Transgender Europe (TGEU), més d’un 30% dels assassinats de persones trans el 2021 es van cometre al Brasil. Una llista que el país lidera des de fa 13 anys i que, malgrat les dificultats per representar una mostra exacta –alguns països no faciliten aquesta informació–, és una prova de la discriminació que encara existeix cap aquest col·lectiu. Les polítiques per afrontar-la, antagòniques en els discursos de Lula da Silva i Bolsonaro, es decidiran a partir d’aquest diumenge.