La inflació a l’eurozona creix nou dècimes fins situar-se en el 10%

La taxa d’inflació interanual de la zona de l’euro va augmentar en nou dècimes el setembre passat impulsada per la pujada dels preus de l’energia i es va situar en el 10%, un nou rècord a la història de l’àrea de l’euro, segons les dades preliminars publicades ahir per Eurostat. Això es produeix l’endemà que el nivell general de preus caigués a Espanya mentre que es disparava a Alemanya fins al 10%, cosa que no s’havia vist des de la Segona Guerra Mundial, engegant totes les alarmes. La causa principal de la pujada va ser l’increment dels preus de l’energia, que es va accelerar fins al 40,8% posant fi a la lleugera moderació que s’havia registrat al juliol (39,6%) i l’agost (38,6%), després d’haver arribat al 42% al juny.

Entre els 19 països que comparteixen l’euro, les taxes d’inflació més grans es van registrar als països bàltics, amb un 24,2% a Estònia, un 22,5% a Lituània i un 22,4% a Letònia, seguits pels Països Baixos, amb un 17,1%. Per contra, les més baixes es van produir a França (6,2%), Malta (7,3%) i Finlàndia (8,4%). A Espanya, la taxa va caure en 1,2 punts, fins al 9,3% al setembre pel que fa a l’IPC harmonitzat, que és el que es fa servir per a la comparació.