El cost humà que l’huracà Ian ha deixat al seu pas per Florida comença a entreveure’s. Almenys 21 morts registrades a l’estat es creuen vinculades a la tempesta, segons va revelar Kevin Guthrie, el director de gestió d’emergències de l’estat. Per ara només una de les morts, registrada al comtat de Polk, a l’interior de la península, ja està confirmada com a directament causada per l’huracà, però s’estudien també almenys 12 al comtat de Charlotte i vuit més al de Collier.