«La nostra ofensiva s’ha estancat. Estem perdent aquesta guerra». «La meitat del nostre regiment ja no hi és». «Ens van donar ordres de matar tots els que veiéssim». «Quan arribi a casa ho deixo. Al’Exèrcit que el facin fotre». «[Vladímir] Putin és un neci. Vol que prenguem Kíiv, però no hi ha manera que puguem fer-ho».

Les cinc frases les van pronunciar en trucades a familiars, parelles i amics a Rússia soldats russos que al març, setmanes després que el Kremlin comencés la invasió d’Ucraïna, estaven destacats a la zona pròxima a Butxa, als afores de Kíiv. Van ser interceptades, com milers d’altres converses telefòniques, pel govern ucraïnès. I aquest dimecres, després de mesos d’investigació, traducció i certificació de la seva autenticitat, ‘The New York Times’ ha fet públic el contingut com a part d’un reportatge que revela la frustració i el desencant de les tropes, que qüestionen decisions preses tant pel president rus com per líders militars i reconeixen també atrocitats comeses contra civils, així com haver realitzat saquejos.

El ‘Times’ oculta el nom dels receptors i només ofereix els noms de pila dels soldats russos, explicant que algunes de les coses que van dir en trucades amb mòbils que no estaven a més autoritzats a realitzar podrien ser castigades amb penes de presó a Rússia si s’expressessin públicament.

«Aquests bastards no ens van dir res»

Els soldats russos tenien ja en aquelles primeres setmanes de la invasió baixa moral i es queixaven, per exemple, de falta d’equipament. Asseguraven, així mateix, haver sigut enganyats sobre la missió. «Ningú ens va dir que anàvem a la guerra, ens van avisar la vigília», va dir el Serguei a la seva mare, davant la qual també va expressar l’opinió que «aquesta guerra és la decisió més estúpida que ha pres mai el govern». «Ens van prendre el puto pèl com a criatures», li va dir el Nikita a un amic. «Ens van dir que anàvem a entrenar; aquests bastards no ens van dir res», va criticar l’Aleksei parlant amb la seva parella.

En les converses els soldats també s’interessaven per la versió oficial que s’estava donant a Rússia i la desarticulaven. Un anomenat Aleksandr, per exemple, va dir: «En realitat no podem prendre Kíiv, només prenem pobles». I en una conversa amb la seva nòvia un altre anomenat Sergei li va dir: «Volen enganyar la gent a la tele dient que tot està bé, que és només una operació especial, però en realitat és una puta guerra».

Crims de guerra

Els costos humans d’aquesta contesa apareixien també en les converses, tant parlant de soldats russos caiguts com de víctimes civils. I les trucades desarticulen la versió repetida pel Kremlin que la matança de Butxa, on després de la retirada es van trobar més de 1.100 cadàvers, va ser escenificada per culpar Rússia i apunten a crims de guerra. En una, per exemple, el soldat Serguei va dir a la seva nòvia que el seu comandant havia ordenat que matessin tres homes que van passar per davant del seu magatzem.

«Els vam detenir, els vam despullar i vam comprovar les seves robes. Va caldre decidir si deixar-los anar, però si ho fèiem podien revelar la nostra posició, així que es va decidir disparar-los al bosc», diu el soldat. Quan la nòvia li pregunta si els va disparar ell contesta que «per descomptat». I quan ella interroga per què no els van fer presoners ell contesta: «Hauríem d’haver-los alimentat i no tenim prou menjar per a nosaltres».

El soldat Serguei també diu que abans d’arribar els van dir que hi havia molts civils i van rebre l’ordre de «disparar a tots els que veiéssim». «Perquè poden revelar posicions. Sembla que és el que farem. Matar qualsevol civil que passi i arrossegar-los al bosc. Ja m’he fet un assassí», continua. «Per això no vull matar més gent, especialment als que he de mirar als ulls».

Alguns dels soldats parlen obertament en les trucades d’haver saquejat cases i negocis. I el ‘Times’ ha comprovat també que alguns dels que van ser interceptats van realitzar dies després de les trucades enviaments postals a Rússia.