«Aquesta és la meva elecció més important», va dir Luiz Inácio Lula da Silva al votar a la perifèria paulista des d’on va construir la seva llegenda política, i a l’espera d’un resultat que, si les enquestes conegudes dissabte no s’equivoquen, podria atorgar-li la victòria en el primer torn de les eleccions presidencials brasileres. «No volem més odi», va assegurar el candidat del Partit dels Treballadors (PT), en al·lusió a una campanya electoral marcada per un enfrontament sense precedents. El seu rival, Jair Bolsonaro, el va anomenar públicament «expresidiari» i no va estalviar cap mena de desqualificació.

Lula va votar en una escola de San Bernardo do Campo i, mentre ho feia, va parlar com a guanyador de la contesa: «El bolsonarista més fanàtic haurà d’encaixar amb la majoria de la societat», va dir sobre el sector més actiu de la ultradreta, que representa un 15% de la societat. Consultat pels periodistes sobre la manera de coexistència amb una força que ha estès una capa de sospita sobre el procés electoral, l’exsindicalista confia que «serà fàcil restaurar la democràcia i la pau en aquest país». Va reconèixer que «hi haurà alguns fanàtics que mai es voldran adaptar». No obstant, va considerar que la majoria dels brasilers volen «pau, tranquil·litat, harmonia, treballar, produir i viure bé». Lula no va passar per alt el camí que el va portar a tornar a disputar la presidència. En aquest sentit va repetir haver sigut «víctima d’una mentida» que va provocar el seu empresonament durant 585 dies. «Quatre anys després estic aquí votant amb el reconeixement de la meva total llibertat i la possibilitat de tornar a ser president».

Com era d’esperar, i al millor estil del seu model polític, Donald Trump, de qui va rebre suport a través de les xarxes socials, Bolsonaro va repetir el seu cavall de batalla dels últims dos anys: el capità retirat desconfia del sistema electoral que li va permetre arribar primer al Congrés i, el 2018 al Govern. «Amb unes eleccions netes, no hi ha cap problema, que guanyi el millor», va dir abans de presentar-se en una escola de la zona oest de Rio de Janeiro per emetre el seu sufragi. «L’expectativa és de victòria avui. He sigut ben rebut en pràcticament tots els estats». Bolsonaro va assegurar que a Joinville, un municipi l’estat de Santa Catarina, un dels més proclius a la ultradreta, va ser aclamat per una multitud «mai vista». Tanmateix, la premsa no ha recollit el que va passar allà, per al capità retirat un símptoma que els sondejos que el col·loquen en desavantatge no coincideixen amb la realitat. «El que compta és Datapovo», va dir finalment, amb referència a la consultora Datafolha, que aquest diumenge ha augurat la seva derrota. I va tornar a predir que obtindrà el 60% de les adhesions.

Presidente Trump envia mensagem de apoio a @jairbolsonaro e aos brasileiros. pic.twitter.com/XjYXAaf9iJ — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) 2 de octubre de 2022

Alexandre de Moraes, el president del Tribunal Superior Electoral (TSE), va expressar la seva confiança en uns comicis «segurs i tranquils». La por d’incidents que impedissin que molts ciutadans anessin a votar estava en l’aire poques hores abans que comencés la jornada electoral. Moraes va remarcar: «La gran vencedora d’avui serà l’elecció». Va ser una resposta elegant a les contínues desqualificacions de Bolsonaro.

Eleitoras e eleitores. A Justiça eleitoral segue trabalhando para que todos tenham um Domingo tranquilo e seguro. Boa votação!!! — Alexandre de Moraes (@alexandre) 2 de octubre de 2022

Situació inèdita

Les eleccions d’aquest diumenge porten una novetat al Brasil: mai abans un aspirant a la reelecció tenia tant desavantatge en la primera volta. «Hi ha una altra novetat històrica, que no és gens inspiradora: sota la Carta Magna de 1988, cap cap d’Estat s’havia atrevit a patrocinar atacs contra els poders independents i el mateix sistema electoral», va recordar la Folha de Sao Paulo en el seu editorial. El TSE, afegeix, «no es va doblegar davant l’ofensiva que va arribar des del palau de Planalto. Va imposar les regles del joc, va castigar els colpistes i va preservar l’equilibri constitucional».

Guerra de desinformació

Les fake news han sigut una constant al llarg de l’era Bolsonaro com a instrument de difamació, però en l’últim tram de la campanya electoral han adquirit dimensions encara més grans. Moraes es va veure obligat a ordenar al portal El Antagonista que eliminés aquest diumenge una informació segons la qual el líder de l’organització criminal Primer Comando de la Capital (PCC), Marcos Camacho, Marcola, hauria declarat el vot favorable a Lula. La notícia havia sigut compartida per Bolsonaro, els seus fills i alguns seguidors en les xarxes socials.

Més enllà de la disputa per la presidència, els ulls dels analistes estaran posats en què passi en un Congrés que en aquests quatre anys va tractar amb gran docilitat el capità retirat. Les autoritats parlamentàries van frenar desenes de demandes de judici polític en el moment més greu de la pandèmia, que va matar més de 686.000 persones. Les expectatives d’una profunda renovació de la legislatura nacional semblen infundades malgrat l’eventual victòria de Lula. La Cambra de Diputats compta amb 513 escons, però 448 dels seus integrants, majoritàriament de centredreta, tenen avantatge en la lluita per continuar en el càrrec.