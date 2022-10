Les autoritats de Florida van reportar aquest dissabte 53 morts per l’huracà ‘Ian’mentre que el governador de Carolina del Nord va informar de 4 defuncions confirmades pel poderós cicló, que no ha deixat de moment víctimes mortals a Carolina del Sud.

D’acord amb la Comissió de Forenses Mèdics de Florida, fins aquest dissabte s’havien reportat 53 defuncions per l’’Ian’, la majoria al comtat de Lee, a la costa sud-oest d’aquest estat, la zona més impactada i per on l’huracà va tocar terra dimecres passat amb vents màxims sostinguts de 240 km/h.

Per la seva banda, el governador de Carolina del Nord, Roy Cooper, ha informat avui que s’han registrat de moment quatre defuncions, tres per accidents en vehicles que van passar divendres a causa de les condicions meteorològiques produïdes per l’’Ian’, que aquell dia va tocar terra a la veïna Carolina del Sud i poc després es va degradar a cicló posttropical.

En aquest estat no s’hi han reportat defuncions, segons ha dit avui el governador, Henry McMaster, que ha afirmat que l’electricitat s’ha restablert gairebé en la seva totalitat. «Hi ha alguns danys, una mica d’angoixa, hi ha feina a fer. Però en general, és una bona història», ha resumit McMaster.

A Florida per contra, la història és molt diferent, on aquest dissabte, tres dies després de l’impacte del cicló, encara s'estan en refugis aixecats per les autoritats més de 10.000 persones, segons han dit als mitjans funcionaris de l’Agència Federal de Gestió d’Emergències (FEMA) desplaçats a la zona.

Han afegit que continuen fent operacions de rescat de persones que continuen atrapades a les seves vivendes, en especial a les illes de Sanibel i el poblat de Latchala, on encara no hi ha aigua potable, llum ni infraestructura bàsica.

Un dels que han sobreviscut a l’’Ian’ ha sigut George Luty, resident del parc mòbil Oyster Bay, a l’illa San Carlos, que forma part de Fort Myers Beach.

Aquest home de 44 anys ha explicat a Efe que va haver de bussejar per escapar-se de la seva vivenda inundada com a conseqüència de l’augment del nivell del mar (en parts fins a més de quatre metres) a causa de la maror ciclònica.

«Vaig estar durant hores amagat al meu porxo, mai en la meva vida havia estat tan espantat. Realment vaig pensar que moriria», ha confessat.

Segons dades de l’oficina del governador de Florida, Ron DeSantis, fins avui al matí s’havien efectuat més d’un miler de rescats.

Al comtat de Lee, on s’estableixen aquestes comunitats i tota la zona de Fort Myers, i on les autoritats han reportat avui 35 defuncions, el 73% de la població continuava sense energia elèctrica fins aquest migdia, si bé el procés de restabliment es fa a passos accelerats, com ha dit DeSantis.

Executius d’FPL, la principal companyia d’energia de Florida, han dit que en les primeres 48 hores després de l’impacte de l’huracà el procés de restauració de la llum ha superat el que van aconseguir fa cinc anys, quan l’huracà ‘Irma’ va impactar aquest estat i la firma va assolir un rècord.

Elon Musk posa a disposició dels EUA la seva xarxa Starlink

El governador de Florida ha donat a conèixer avui que la firma SpaceX, del magnat Elon Musk, ha posat a disposició d’aquest estat la seva xarxa de satèl·lits Starlink per ajudar en la connexió a internet, i que ha donat el cost associat a aquesta cobertura.

Ha afegit que s’han emportat al sud-oest de Florida més d’1,6 milions de litres de gasolina i que s’han habilitat més de 1.300 milles de vies.

El Centre Nacional d’Huracans (NHC) dels EUA ha assenyalat que el cicló posttropical pot produir avui fins a 100 mil·lilitres de pluges sobre el centre de la serralada dels Apalatxes, és a dir en zones de Tennessee, Kentucky i Virgínia Occidental, on es poden produir inundacions i fortes ratxes de vents.

Els meteoròlegs calculen que l’’Ian’ es podria dissipar en el transcurs d’aquesta tarda o nit, mentre es desplaça sobre l’estat de Virgínia.