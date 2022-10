Sánchez creu «obvi» que els més rics «han de donar un cop de mà»

Pedro Sánchez va dedicar ahir bona part del seu discurs en la clausura del Fòrum La Toja Vincle Atlàntic a defensar el seu pla de mesures fiscals. «Els més rics han de donar un cop de mà», va dir el president del Govern sobre la reforma, pactada entre el PSOE i Unides Podem, que inclou rebaixes per a les rendes de fins a 21.000 euros i pujades per a les rendes de capital a partir de 200.000 euros i els patrimonis nets a partir de 3 milions d’euros. «Hem de ser conseqüents i dotar d’ingressos al nostre estat del benestar. Qui ha de sufragar-ho? La resposta està inscrita en la Constitució i en l’experiència històrica. Hem de costejar-ho tots els ciutadans en proporció als nostres ingressos. Resulta estrany que calgui defensar l’obvi. Els qui més tenen han d’aportar més a la caixa comuna», va assenyalar el líder socialista, subratllant que només amb la pujada a les rendes més altes es cobriran els 172 milions d’euros aprovats per a reforçar el sistema de salut.

En sentit invers, els treballadors amb sous més baixos i els jubilats es beneficiaran de rebaixes que oscil·len entre els 300 i els 600 euros. «On estan millor els diners, en unes poques butxaques o en l’atenció primària?», es va preguntar Sánchez per videoconferència.

No al «campi’s qui pugui»

«Quin estat del benestar volem? Acceptem amb naturalitat que una persona caigui en la pobresa per no poder pagar una operació de maluc? A Espanya, una persona s’hipoteca per a comprar un habitatge. Però acceptem com a lògic que hagi de fer-ho per a enviar a la seva filla a la universitat? Volem que les solucions depenguin de la butxaca dels ciutadans? Ens lliurem a la doctrina del campi’s qui pugui?», va insistir Sánchez, qui, com en altres ocasions, va incidir en les diferents receptes enfront de la crisi de 2008 i l’actual. «Aquesta vegada els costos de la crisi no poden recaure en exclusiva en la classe mitjana i treballadora, com va ocórrer després de la crisi financera. Els més rics han de doblegar l’esquena per a tirar endavant el país». Les noves mesures han estat mal acollides pel PP. Els populars consideren que mostren l’«afany recaptatori» del Govern central i no ajudaran els ciutadans a pagar «la cistella de la compra». També l’excap de l’Executiu Marià Rajoy va criticar un dia abans, en el mateix fòrum de La Toja, la «populista» iniciativa.

Resposta a Rajoy

Sánchez no es va referir directament al PP durant la seva intervenció, però a Vigo, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va ser més directa. «Sí els models són diferents. El model del PP és fer regals a les elits, a uns pocs, als quals sempre guanyen. El nostre és abaixar impostos a qui menys té», va assegurar.

Des de la cúpula de Podem, mentrestant, el missatge ha anat destinat a continuar pressionant al PSOE. «La recaptació resultant de la reforma fiscal no pot servir per a incrementar la despesa en Defensa», va advertir la portaveu del partit, Isa Serra, sinó per a prestacions socials, en uns Pressupostos Generals de l’Estat que les dues formacions que integren el Govern de coalició encara no han acabat de negociar.