Set de cada deu espanyols estan en contra de l’ús dels animals per caçar

Set de cada deu espanyols no està d’acord en l’ús d’animals auxiliars per caçar, segons una enquesta realitzada per l’empresa Ipsos i destinada a conèixer l’opinió de la societat entorn la protecció i drets dels animals, i sobre la llei de benestar animal que ha aprovat el Govern i s’està tramitant en el Congrés.

El sondeig, encarregat pel Ministeri de Drets Socials indica que 8 de cada 10 espanyols estan preocupats per la protecció dels animals i un percentatge encara major, 9 de cada 10, creu que s’han de reconèixer els seus drets a través d’una llei. Per tant, segons aquestes dades, majoritàriament s’està a favor de la nova llei. Malgrat això, la normativa ha despertat recels en el món rural i entre sectors afectats com les botigues de mascotes, entre d’altres. Per satisfer les peticions d’aquests àmbits, la normativa s’ha rebaixat des de les pretensions inicials al text aprovat definitivament en el Consell de Ministres. A més, el PSOE ha presentat una esmena en el Congrés destinada a deixar fora de la regulació als animals de caça la qual cosa, segons denuncien els animalistes, afebliria encara més l’abast d’una normativa destinada a protegir els animals de l’entorn urbà.